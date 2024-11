Takiego obrotu spraw w 11. edycji "Rolnik szuka żony" nikt się nie spodziewał! Przetrwały tylko dwie pary, które poważnie myślą o przyszłości, a widzowie mocno ich wspierają i trzymają kciuki za Anię i Marcina oraz Dominikę i Rafała. Tymczasem najwięcej emocji wywołało rozstanie Wiktorii i Adama, które odbyło się w obliczu kontrowersji po tym, jak kandydat rolniczki zerwał z nią, choć przez dłuższy czas sprawiał wrażenie zaangażowanego i pozwolił, aby Wiktoria myślała, że mogą razem stworzyć związek. Teraz Łukasz, który jako pierwszy opuścił gospodarstwo Wiktorii odpowiedział na pytanie o zachowanie Adama. Jak je ocenił?

Kandydat Wiktorii z "Rolnik szuka żony" o zachowaniu Adama

Nad Adamem z 11. edycji "Rolnik szuka żony" zawisły czarne chmury. Do tej pory 23-latek był postrzegany jako spokojny i poważnie myślący o życiu. Zarówno Wiktoria, jak i widzowie widzieli w nim dojrzałego mężczyznę, a tymczasem okazało się, że chłopak, którego wychowywali dziadkowie nie tylko pozwolił rolniczce, aby zauroczyła się jego osobą, ale dawał jej też odczuć, że z jego strony też pojawiały się uczucia i mogą zacząć tworzyć wspólną przyszłość. Natomiast zamiast ich wspólnej randki wszyscy zobaczyli trudną rozmowę na temat ich rozstania, które jak się okazało było decyzją Adama. W końcu sam przyznał, że "zawalił", ale podczas rozmowy sprawiał wrażenie, jakby zupełnie nie interesowało go to, że mocno zranił Wiktorię. Internauci są oburzeni zachowaniem Adama i mocno współczują rolniczce, że została w ten sposób potraktowana. Jeden z fanów programu postanowił zapytać Łukasza o Adama i przy okazji zasugerował informację, o której nikt nie mówił...

Jak oceniasz zachowanie Adama z RSŻ? Na boku znalazł inną i skrzywdził Wiki... zapytał jeden z internautów.

Łukasz postanowił zachować się dyplomatycznie i podkreślił, że nie będzie mówił o tym, co stało się pomiędzy Wiktorią a Adamem.

W tym temacie nie będę się wypowiadał. Najważniejsze, że wszystko sobie wyjaśnili. napisał wprost Łukasz z 'Rolnika'

Łukasz przyznał też, że Wiktoria przez cały pobyt wprowadzała świetną atmosferę i wszyscy doskonale czuli się w jej domu. Jak wiadomo, przed rozpoczęciem 11. edycji, kiedy okazało się, że 23-letnia rolniczka jest tiktokerką padły zarzuty, że chodzi jej o promocję, a tymczasem pokazała się od jak najlepszej strony i udowodniła, że faktycznie chciała znaleźć miłość w programie.

Wiktoria na żywo była/ jest jak najbardziej spoko. Uśmiechnięta i pełna energii

Tymczasem to Adam mocno zawiódł widzów swoim zachowaniem wobec Wiktorii. Słowa, które powiedział przed kamerami mocno wstrząsnęły fanami "Rolnika" i wynikało z nich, że ten spokojny chłopak potrafi być też bezwzględny wobec czyich uczuć.

Sądzicie, że Adam pojawi się w finale "Rolnik szuka żony"?