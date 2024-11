Czy Marcin z "Rolnik szuka żony" wciąż jest z Anią? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani programu, którzy mocno im kibicują. W najnowszym odcinku para wyznała sobie miłość i planowała wspólną przyszłość. Widzowie są oczarowani relacją rolnika i jego wybranki, którą już odnaleźli na popularnym portalu społecznościowym. Pod ostatnim zdjęciem opublikowanym przez Anię pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci mocno wspierają ją i Marcina. Ania zareagowała na niektóre wpisy i wspomniała o finale programu...

Już za kilka dni dowiemy się, jak potoczyły się losy uczestników najnowszej edycji "Rolnik szuka żony". Wśród rolników, którzy szukali miłości w jedenastym sezonie znalazł się Marcin. 37-letni rolnik zaprosił do swojego gospodarstwa: Anię, Magdę i Roksanę. W pierwszej kolejności odesłał do domu Roksanę, a później zdecydował, że to u boku Ani czuje się najlepiej i to z nią postawił spróbować stworzyć szczęśliwy związek. Podczas rewizyty rolnik poznał rodzinę swojej wybranki, a w najnowszym odcinku hitu Telewizyjnej Jedynki przyznał, że jest zakochany. Marcin z "Rolnik szuka żony" wyznał miłość Ani, a ona bez zawahania wyznała, że odwzajemnia jego uczucia.

Rolnik snuje już poważne plany na wspólną przyszłość z Anią i wspomina nawet o ślubie.

Na pewno może w ciągu pół roku nie, ale w ciągu roku chciałbym, żeby Ania była już żoną. Ciężko mi tak sobie uzmysłowić, ale na pewno bym bardzo chciał, żebyśmy byli razem, żeby to się naprawdę skończyło przed ołtarzem. Myślę, że do przyszłego lata, to jest dla mnie taka realna perspektywa

Fani "Rolnik szuka żony" mocno im kibicują i publikują komentarze pod ostatnim zdjęciem Ani na jej profilu na Instagramie. Wybranka rolnika chętnie odpowiada na wpisy internautów, a w jednym z komentarzy wspomniała o finale programu.