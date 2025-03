27 -letni Szymon, uczestnik 11. edycji "Rolnik szuka żony" i były kandydat Wiktorii, przez długi czas nie dzielił się szczegółami ze swojego życia. Niedawno jednak zaskoczył swoich obserwatorów na Instagramie, publikując tajemniczą wiadomość na temat swojego życia uczuciowego. Bez ogródek napisał czy ma dziewczynę. W końcu dadzą mu spokój?

Czy Szymon od Wiktorii z "Rolnika" ma dziewczynę?

Szymon dał się poznać za sprawą 11. edycji show "Rolnik szuka żony", gdzie postanowił zabiegać o serce rolniczki Wiktorii. Choć ostatecznie nie został przez nią wybrany, szybko zyskał sympatię widzów. Jego empatia, dojrzałość i wrażliwość mocno zaimponowały fanom programu, którzy docenili jego szczerość i autentyczność.

Teraz ma rzeszę fanów, którzy śledzą go w mediach społecznościowych i interesują się jego życiem po programie. Ostatnio Szymon postanowiła zorganizować Q&A, a fani od razu zaczęli pytać go o dziewczynę. 27-latek przyznał, że nadal jest singlem, ale zasugerował, że jest otwarty na nową relację.

Jeszcze żadna nie zawróciła mi w głowie – napisał, dodając prowokacyjne pytanie - A są tutaj jakieś chętne dziewczyny do podjęcia próby zawrócenia mi w głowie?

Szymon i Wiktoria po "Rolnik szuka żony". Czy coś ich łączy?

Po zakończeniu 11. edycji "Rolnika" wielu widzów zastanawiało się, czy między Szymonem a Wiktorią narodziło się coś więcej. Choć w programie Wiktoria wybrała Adama, ich związek nie przetrwał próby czasu, co wywołało falę spekulacji na temat jej relacji z Szymonem. Po emisji finałowego odcinka oboje utrzymywali, że pozostają w dobrych stosunkach, jednak zapewniali, że to, co ich łączy to wyłącznie przyjaźń. Podczas jednego z Q&A na Instagramie Szymon odniósł się do tych doniesień, stanowczo zaprzeczając plotkom.

Nie, nie jestem w związku z Wiktorią - wyznał.

Dodał, że ich relacja pozostaje koleżeńska i choć zdarza im się spotkać i porozmawiać, nie łączy ich nic więcej.

Możemy się spotkać, porozmawiać. Jeśli chodzi o coś więcej – to nie. Jesteśmy po prostu dobrymi znajomymi - podsumował Szymon, ucinając wszelkie domysły.

Wygląda na to, że choć fani liczyli na coś więcej, między nimi nie ma romantycznej więzi.

Do kiedy można zgłaszać się do 12. edycji "Rolnik szuka żony"?

Nabór do 12. edycji programu "Rolnik szuka żony" trwa do 28 lutego 2025 roku. W tej edycji Telewizja Polska rozszerzyła kryteria uczestnictwa - oprócz rolników, zgłaszać się mogą również osoby związane z innymi zawodami, takimi jak hodowcy, pszczelarze, pasterze, rybacy czy sadownicy.

Jesteś rolniczką lub rolnikiem? A może hodowcą, pszczelarzem, rybakiem, pasterzem, sadownikiem lub adeptem innej części wiejskiej gospodarki? Masz dość samotności? Chcesz poznać kogoś, z kim mógłbyś spędzić resztę życia? Rozpoczęły się poszukiwania rolników i rolniczek, które wezmą udział w kolejnej edycji programu

Aby wziąć udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie programu. To doskonała okazja dla osób pragnących znaleźć miłość i podzielić się swoim życiem na wsi z szerszą publicznością.

