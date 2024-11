Magdalena, która jako pierwsza opuściła gospodarstwo Rafała z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu przygody z programem stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Kandydatka rolnika chętnie komentuje nie tylko jego wpisy, ale również filmy na oficjalnym profilu programu, na których pojawia się właśnie Rafał. Okazuje się, że Magda bardzo mocno trzyma kciuki za rolnika i kibicuje jego relacji z Dominiką. Teraz napisała wymowny komentarz, a my już nie możemy doczekać się finału 11. edycji.

Kandydatka Rafała z "Rolnika" o związku rolnika z Dominiką

11. edycja "Rolnik szuka żony" przynosi ogromne emocje i wydaje się, że tym razem format znów przypomina początkowe edycje, kiedy uczestnicy bardzo poważnie myśleli o tym, aby znaleźć miłość i nie było kontrowersyjnych sytuacji. W tym sezonie rolnicy i rolniczki mocno przemyśleli swoje wybory, i zdaje się, że kierowali się zarówno sercem, ale i rozumem, myśląc o wspólnej przyszłości. Marcin z "Rolnika" wybrał Anię, Sebastian Kasię, Wiktoria Adama, a Rafał dał sobie szansę na relację z Dominiką, choć początkowo nie ukrywał, że to Aneta jest jego faworytką. Rolnik swoją decyzją zaskoczył wszystkich, a teraz okazuje się, że jego była kandydatka Magdalena od początku była pewna, że tych dwoje pasuje do siebie. Teraz opublikowała wymowny komentarz:

Wiedziałam, że będą razem. Powodzenia Wam. Rafał myślę, że kład będzie transportem na wesele napisała Magda z 'Rolnika'

Nie tylko była kandydatka Rafała z "Rolnik szuka żony" kibicuje tej parze. Internauci mocno trzymają kciuki za Dominikę, aby udało jej się stworzyć szczęśliwy związek. Ta kandydatka błyskawicznie zdobyła sympatię widzów i w programie pokazała się od jak najlepszej strony.

Dobry wybór,mają podobne charaktery powinno im się udać,powodzenia

Widać, że po tym ostatecznym wyborze oboje odczuli ulgę i widać było później na tej przejażdżce, że już się bardziej na siebie otwierają i wgl, trzymajmy kciuki, żeby Rafał faktycznie wykazał to zainteresowanie również po programie .

Ale super !!!! życzę Wam bardzo duzooooo szczęścia i mam nadzieję ,że jesteście razem

Magda była zdecydowanie najbardziej tajemniczą kandydatką w 11. edycji "Rolnik szuka żony", która podczas rozmów z Rafałem zasypywała go kolejnymi rewelacjami. Rolnik nie ukrywał swojego zaskoczenia, ale ostateczne zdecydował, że najdalej mu do Magdy, dlatego postanowił jej podziękować. Co ciekawe, jakiś czas temu Magda z "Rolnika" zdradziła, że nie jest już singielką i ma chłopaka.