Na takie sceny w "Rolnik szuka żony" czekali wszyscy fani programu! W najnowszym odcinku programu TVP widzowie mogli zobaczyć, jak Wiktoria i Adam spędzają romantyczne chwile i planują wspólną przyszłość. Rolniczka odwiedziła swojego wybranka i poznała jego rodzinę. Wszystko wskazuje na to, że między Wiktorią a Adamem naprawdę zaiskrzyło! W pewnym momencie para zaczęła nawet wspominać o... zaręczynach.

W jedenastej edycji "Rolnik szuka żony" swojej drugiej połówki szuka m.in. Wiktoria. Młoda rolniczka zaprosiła na swoje gospodarstwo Szymona, Łukasza oraz Adama. Wiktoria dość szybko podziękowała Łukaszowi, a później podjęła kolejną trudną decyzję- Wiktoria z "Rolnik szuka żony" odesłała Szymona do domu i postanowiła, że chce spróbować stworzyć związek z Adamem. Widać, że rolniczka odnalazła szczęście u boku swojego wybranka, a w najnowszym odcinku programu TVP w końcu miała okazję poznać jego najbliższych. Wiktoria nie ukrywała swojego szczęścia, gdy wyruszyła odwiedzić Adama.

Nie mogę doczekać się spotkania z Adamem. Ostatni raz widzieliśmy się tydzień temu. Co prawda mieliśmy kontakt w tygodniu, codziennie praktycznie rozmawialiśmy przez telefon, pisaliśmy, ale ciesze się, że już będę mogła go zobaczyć, spędzić z nim czas, poznać jego rodzinę.

Po wizycie u taty Adama Wiktoria odwiedziła również dziadków swojego wybranka. Ta wizyta wiele znaczyła dla 23-latka.

Moi rodzice po prostu się rozwiedli gdy miałem kilka lat i ja byłem troszkę odsunięty na bok, dziadkowie właśnie mnie wychowali. To oni ukształtowali w dużej mierze mnie, mój charakter i takie wartości, które mną kierują. Dużo im zawdzięczam i nigdy tego nie zapomnę

Adam pokazał Wiktorii swoje gospodarstwo, a później wybrali się na romantyczną randkę tylko we dwoje. Nie zabrakło czułych gestów i wzruszających wyznań. W pewnym momencie Adam zaczął mówić o pierścionku zaręczynowym!

Jak to sobie wszystko wyobrażasz w przyszłości?

Dalej się będziemy poznawać no i co? Będę do tego dążyć żeby kiedyś na tym palcu znalazł się pierścionek

odpowiedział Adam.