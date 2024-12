Za nami finał "Rolnik szuka żony". Wiktoria po raz kolejny spotkała się ze wszystkimi kandydatami, którzy gościli na jej gospodarstwie. Jednak cieszyła się tylko na dwa spotkania: z Szymonem i Łukaszem. Konfrontacja z Adamem, była dla niej trudna. A jak wyglądało to z perspektywy Adama? Okazuje się, że uczestnik wybrany przez Wiktorię znalazł już nową miłość i podzielił się tym faktem z ostatnim odcinku 11. sezonu "Rolnika".

Adam od Wiktorii z "Rolnik szuka żony" ogłosił, że jest w związku

Widzowie nie mogli uwierzyć w to, że Adam z "Rolnik szuka żony" zerwał z Wiktorią i to tak nagle. Rolniczka bardzo mocno przeżyła zachowanie swojego faworyta, w końcu nawet w trakcie kręcenia programu oficjalnie zgodziła się zostać jego dziewczyną. Postawiła wszystko na jedną kartę i wierząc w zapewnienia Adama, odesłała Szymona do domu, by nie dawać mu złudnych nadziei. Finał tej decyzji jednak był daleki od szczęśliwego zakończenia. Wiktoria przyznała z goryczą, że "uczucia Adama wygasły wraz z kamerami". Kiedy spotkali się przed finałem, widać było, że Adam nie jest dumny ze swojego zachowania. Jednak czekało ich jeszcze jedno trudne spotkanie, podczas finałowego odcinka.

Zapytany o to, co wydarzyło się pomiędzy nim a Wiktorią, Adam przyznał wprost:

Czułem, ale to nie była jakby miłość, nie powiem, że byłem zakochany.

Marta Manowska przypomniała mu, że to właśnie jego zachowanie napędzało jego relację z Wiktorią i to on zapytał rolniczkę, czy chciałaby zostać jego dziewczyną. Adam przyznał, że nie żałuje swojego zachowania z programu, chociaż przyznał, że to co robił, nie było w pełni szczere:

Nie żałuję, jest mi przykro patrzeć na to, jaki ból wyrządziłem Wiktroii. Chyba nie byłem szczery od początku ze sobą samym. (...) Przed randkami na gospodarstwie zapytała mnie czy Ty jesteś pewny, chcesz to kontynuować? Powiedziałem, że tak a nie było to takie na 100%.

W trakcie sezonu wyszło również małe kłamstwo Adama z "Rolnik szuka żony", który deklarował Wiktorii, że będzie zmieniał pracę, kiedy ostatecznie okazało się, że nie poczynił w tym kierunku żadnego kroku:

Jednak chyba bym się bał rzucić wszystko, co do tej pory sobie zbudowałem.

Wiktoria podkreśliła, że wcale od niego tego nie wymagała, jednak Adam zakończył, że i tak było to dla niego nie do przejścia. Ostatecznie zakomunikował, że jest już w nowym szczęśliwym związku:

Trochę pozmieniałem w życiu, jestem w związku z inną dziewczyną. Dwa miesiące jesteśmy razem, układa się nam dobrze.

Niestety dla Wiktorii "Rolnik szuka żony" nie zakończył się nowym happy endem, jednak z nadzieją w głosie przyznała, że ma nadzieję, że gdzieś czeka na nią miłość i nie będzie musiała długo jej szukać. Na koniec jednak gorzko podsumowała zachowanie i tłumaczenia Adama:

Mam nadzieję, że wyciągniesz z tego wnioski i nie potraktujesz już tak nigdy żadnej innej kobiety. Na pewnym etapie życia wymaga się już tej dojrzałości i szczerości.

Z kolei Adam nie ukrywał, że obawia się, że po tym co zrobił, może spaść na niego krytyka:

Czuję się źle. Czy można przygotować się na hejt, który się na własne życzenie sobie zrobiło?

