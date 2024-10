Trwa emisja 11. edycji "Rolnik szuka żony", a tymczasem uczestnicy już zakończyli przygodę z programem i niebawem będą mogli wziąć udział w nagraniu świątecznego odcinka. Tymczasem w programie aktualnie mamy okazję śledzić pierwsze randki uczestników i obserwować trudne wybory, których będą dokonywali, odsyłając do domu niektórych kandydatów. Wydaje się, że w 11. edycji uczestnicy dokonali świetnych wyborów już na etapie czytania listów i z małymi wyjątkami naprawdę świetnie dogadują się z kandydatami i kandydatkami, których zaprosili do swoich gospodarstw. Pod zwiastunem nowego odcinka "Rolnika" jedna z internautek zapytała, czy jakieś pary przetrwały po programie. Okazuje się, że inny internauta ma pewną wiedzę na ten temat.

Ta para przetrwała po programie "Rolnik szuka żony"? Zaskakujące doniesienia internauty

11. edycja "Rolnik szuka żony" wzbudza mnóstwo emocji, ale dotychczas udało się uniknąć kontrowersji, które towarzyszyły uczestnikom poprzednich sezonów. Wystarczy przypomnieć, chociażby spotkania Waldemara z tajemniczą kobietą poza programem czy "tajemnicze screeny" kandydatek Mateusza z 9. edycji. W tym sezonie uczestnicy dbają o to, aby pokazać jak najwięcej swojej codzienności kandydatom i widać, że poważnie traktują udział w programie, chcąc znaleźć miłość. Niektórzy internauci już chcieliby wiedzieć, komu się to udało:

Widzieliście może kandydatów i kandydatki po programie razem czyli kto kogo mógł ostatecznie wybrać. Tak z czystej ciekawości pytam. zapytała jedna z internautek

Pod wpisem natychmiast pojawiły się komentarze. Niektórzy internauci chcą czekać do finału, aby ostatecznie poznać losy uczestników, a inni chcą wiedzieć, czy komuś się udało stworzyć relację. Jeden z internautów spekuluje, że z jego informacji wynika, że Sebastian i Patrycja mieszkają razem.

Słyszałem o tym od ręcznika i z tą, co jeździł najdłużej kombajnem, że mieszka u niego wyznał jeden z internautów.

Skąd wiemy, że chodzi o Sebastiana? "Aferę ręcznikową" z pewnością zapamiętali wszyscy widzowie 11. edycji "Rolnik szuka żony", którzy bacznie śledzą losy uczestników. W jednym z odcinków Sebastian nie krył irytacji z powodu tego, że ręcznik w łazience został źle odłożony. Rolnik nawet podniósł głos, czym mocno zaskoczył swoje kandydatki zgromadzone w kuchni po kolacji. Zachowanie Sebastiana zostało mocno skrytykowane w mediach społecznościowych, a sam rolnik nie ukrywa, że uwielbia porządek, co widać w jego domu już na pierwszy rzut oka.

W każdym odcinku programu Sebastian, choć stara się jednakowo traktować kandydatki, to najwięcej czasu poświęca Patrycji. To ona oczarowała go już podczas pierwszego spotkania i nie da się ukryć, że nieustannie flirtuje z rolnikiem. To właśnie z Patrycją Sebastian wybrał się na najdłuższą przejażdżkę, podczas której po raz kolejny zapytał ją czy byłaby gotowa przeprowadzić się do niego. Ten temat między nimi stale się przejawia i wygląda na to, że to dla Sebastiana bardzo ważne, aby mógł zamieszkać ze swoją partnerką. O ile spekulacje internauty się potwierdzą, to marzenie już mogło się spełnić.

