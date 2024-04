Zerowy odcinek "Rolnik szuka żony" już za nami. W Wielkanoc widzowie poznali wszystkich kandydatów na uczestników jedenastej edycji hitu TVP. Tym razem o udział w programie walczą aż trzy rolniczki: Wiktoria, Beata i Agata. Wygląda na to, że największe emocje wśród widzów wywołała najmłodsza z nich, czyli 23-letnia Wiktoria. Pod jej zdjęciem na Facebooku pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wiktoria otrzyma najwięcej listów?

W minioną niedzielę widzowie zobaczyli wizytówki rolników i rolniczek, którzy chcieliby szukać miłości w jedenastej edycji "Rolnik szuka żony". Wśród kandydatów znalazła się 23-letnia Wiktoria, która w "Rolnik szuka żony" poszukuje faceta "obdarzonego nienagannym uzębieniem". Młoda rolniczka nie tylko zajmuje się swoim gospodarstwem, ale również robi karierę w sieci. Jak na Wiktorię zareagowali internauci? W komentarzach zawrzało!

Fot. Piotr Matey Fremantle

Pod zdjęciami Wiktorii na Instagramie i Facebooku pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani programu "Rolnik szuka żony" są przekonani, że młoda rolniczka otrzyma najwięcej listów od zainteresowanych nią mężczyzn.

Będzie rekord otrzymanych listów jak nic

Młoda i piękna rolniczka

Czuję, że dostanie najwięcej listów komentują fani.

Fot. Piotr Matey Fremantle

Waszym zdaniem Wiktoria dostanie się do jedenastej edycji hitu Telewizyjnej Jedynki? Przypominamy, że do tej pory rekord listów padł w 8. edycji "Rolnik szuka żony" i to Kamila otrzymała najwięcej listów. Wiktoria ją przebije?

