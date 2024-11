Wiktoria w 11. edycji "Rolnik szuka żony" jako jedna z pierwszych dokonała wyboru i najpierw podziękowała Łukaszowi, a potem po romantycznej randce z Adamem zdecydowała, że podziękuje Szymonowi, jednocześnie pozbawiając go możliwości rozmowy w cztery oczy. Widzowie byli mocno zaskoczeni, bo wcześniej Wiktoria nie ukrywała, że dogaduje się z Szymonem i podoba jej się jego poczucie humoru. Na rodzinnym grillu Adam był pod wrażeniem rodziny Wiktorii, która przyjęła go bardzo ciepło. Teraz w sieci zawrzało, bo pojawiają się doniesienia, że Wiktoria już nie jest z Adamem, a nawet miała być widziana na imprezie z Szymonem. Głos zabrał znajomy kandydata Wiktorii...

23-letnia Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska w 11. edycji "Rolnik szuka żony" otrzymała rekordową ilość listów i wybrała trzech kandydatów. Początkowo miała wątpliwości, czy dokonała słusznego wyboru, ale kiedy pojawili się w jej gospodarstwie przekonała się, że wybrała dobrze. Łukasz, Szymon i Adam pomagali rolniczce w codziennych obowiązkach i nie ukrywali, że są faktycznie zainteresowani jej osobą. Ostatecznie Wiktoria zdecydowała się wybrać Adama, a poruszony Szymon opuścił jej gospodarstwo. Podczas wspólnej rozmowy Adam postanowił zapytać Wiktorię, czy mogą mówić już o sobie, że są parą i otwarcie przyznała, że chciałaby zostać jego dziewczyną. Wydawało się, że tworzą idealny związek, a tymczasem w sieci pojawiły się doniesienia, że na imprezie była widziana z Szymonem:

Niech wszyscy poczekają na odcinek wigilijny czy są razem, bo te nagrania to czerwiec może lipiec, we wrześniu na targach rolniczych Bednary była z kim innym, później na osiemnastce u kogoś była z Szymonem on blisko mnie mieszka, więc trudno tu się połapać

napisał jeden z internautów.