Adam od Wiktorii z "Rolnika" zaskoczył wszystkich: "Zmieniłeś się. Nie poznałam Cię"

Adam wziął udział w 11. edycji "Rolnik szuka żony", by móc lepiej poznać Wiktorię. To właśnie on skradł serce rolniczki, ale ich szczęście nie trwało zbyt długo. Uczestnik show postanowił z nią zerwać jeszcze w trakcie programu. Ostatecznie oboje poszli osobnymi ścieżkami, a on sam raczej unika mediów społecznościowych. Jednak tym razem zaskoczył i podzielił się relacją z Grecji!