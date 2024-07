Ponad tydzień temu zakończyła się trzecia edycja "Top Model". Zwyciężczynią show została Zuzanna Kołodziejczyk, przed którą otworzyły się drzwi do wielkiej kariery. Jednak program to nie tylko ostra rywalizacja o główną nagrodę. To również miejsce, gdzie zawiązują się nowe przyjaźnie. Przypomnijmy: Tak wyglądał finał "Top Model 3"

Reklama

Renata, Tamara, Zuza i Klaudia tak zżyły się ze sobą, że planują wspólnie zamieszkać w Warszawie. Dziewczyny mają dużą szansę zrobić karierę w polskim świecie mody. Dowód na to mieliśmy w miniony wtorek, gdy wszystkie cztery wzięły udział w pokazie marki Simple.

- Zawsze tam po prostu trzymałyśmy się siebie blisko. Zawsze czułyśmy jakąś tam przyjaźń do siebie. Nic się nie zmieniło. Utrzymujemy dalej kontakt - wyznała w rozmowie z serwisem TVN.pl Klaudia.

Tamara dodała:

- Nawet może wspólnie zamieszkamy w Warszawie.

Niedawno informowaliśmy was, że przeprowadzkę do Warszawy planuje również Marcela, która już szuka dla siebie mieszkania. Gdyby dziewczyny zamieszkały ze sobą razem z pewnością byłoby im raźniej i dalej mogłaby się wspierać w trudnych chwilach.

Zobacz: "Widzowie popełnili błąd. Zuza nie zrobi kariery"

Zobacz także

Reklama

Finalistki Top Model 3 na wybiegu Simple: