Karolina Pisarek- Salla często słyszy, że nie jest modelką tylko influencerką. Okazuje się to totalną nieprawdą, co właśnie podsumowała Karolina Pisarek w rozmowie z nami. Liczne sukcesy w jej karierze modelki świadczą o jej doskonałych predyspozycjach. Oto lista wielkich sukcesów Karoliny Pisarek!

Program 'Top Model" jest niewątpliwie wielką przepustką do świata modelingu, co udowadniają byli uczestnicy show. Nie zawsze jednak modelki i modele idą tą ścieżką, ponieważ niektórzy z nich wybierają bycie influencerem lub prowadzą programy telewizyjne. Doskonałym przykładem jest Klaudia El Dursi czy Karolina Gilon, jednak w przypadku Karoliny Pisarek sytuacja wygląda nieco inaczej. Fani zarzucają kobiecie, że jest "słupem reklamowym", a Karolina właśnie udowadnia, że jest jedną z bardziej pożądanych modelek:

Znaczy, jeśli dla kogoś ja nie poszłam w stronę modelingu będąc twarzą na cały świat Pantene, Calzedoni, Sephory (...) no to okej... rozumiem i przyjmuję na klatę. Przez dekadę bardzo dobrą robotę wykonałam i na wielu międzynarodowych okładkach się znalzłam i tego sobie nie ujmuję. Jestem pewna siebie w tym(...) mogę być z siebie dumna. Zrobiłam fajną karierę

Dodatkowo, Karolina Pisarek wyjawiła, że nie uważa, aby musiała wybierać jedną drogę i stara się być równolegle modelką i influencerką.

A to, że robię również social media to jest to, że mam swoich obserwatorów, z którymi się utożsamiam i to jest fajny biznes!

- dopowiedziała.