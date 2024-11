To już prawie 10 lat kiedy to Karolina Pisarek zajęła drugie miejsce w 5.edycji "Top model". Celebrytka nie wygrała, ale zrobiła karierę, o której marzy każda modelka i model. Teraz 27-latka postanowiła wrócić wspomnieniami do programu i drogi, którą od tego czasu przeszła.

Karolina Pisarek jako 17-letnia dziewczyna postanowiła wziąć udział w 5. edycji "Top Model" i zapewne wtedy nie zakładała, jak bardzo zmieni się jej życie po tym programie. Modelka nie tylko pojawiała się na okładkach prestiżowych magazynów takich jak "Glamour" czy "Harper's Bazaar" ale również uczestniczyła w wielu sesjach zdjęciowych i pojawiała się na wybiegach znanych projektantów. 27-latka ma prawie milion obserwujących na Instagramie, z którymi dzieli się kulisami ze swojego bajkowego życia. Ostatnio Karolina Pisarek pochwaliła się swoim szczęściem i pokazała, jak rozpieszcza ją mąż. W środowy wieczór pojawiła się na finale 13. edycji "Top Model" i w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła, jak wspomina swój udział w programie.

Wspaniale, biorąc pod uwagę fakt, że byłam też 17-letnią dziewczyną wchodzącą tak naprawdę w świat, który nie znałam. Uważam, że wyrosłam na taką pewną siebie osobę, która też no dużo w życiu musiała przejść no bo jak taka młoda, nieświadoma dziewczyna musiała się też otworzyć na ten cały świat show-biznesu i modelingu i nie było łatwo i jest to świat, do którego trzeba się przygotować i nie można tak jak ja wejść po prostu sobie z buta

— powiedziała Karolina Pisarek.