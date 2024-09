"Top Model" cieszy się wielką popularnością, nic więc dziwnego, że widzowie mogą oglądać właśnie kolejną edycję show. Za nami pierwszy odcinek, w którym pojawili się pierwsi kandydaci, a emocje sięgały zenitu. Dużym zainteresowaniem fanów cieszy się 18-leni chłopak, który dotychczas nie miał dużego doświadczenia w modelingu. Jurorzy nie kryli zachwytu, a internauci grzmią! O co chodzi?

Reklama

Fani komentują "Top Model". Poszło o jednego uczestnika

"Top Model" jest jednym z flagowych programów stacji TVN. Od lat w składzie jury zasiadają: Marcin Tyszka, Dawid Woliński, Joanna Krupa oraz Katarzyna Sokołowska. Prowadzącym dotychczas był Michał Piróg, a od tego sezonu dołączyła do niego była finalistka show - Sofia Konecka- Menscal. Fani nie mogli doczekać się kolejnego sezonu show, a już teraz jesteśmy po pierwszym odcinku. Uczestnicy, którzy zostali zaproszeni do studia nagraniowego byli naprawdę różnorodni. Jedni zachwycili widzów i jurorów, inni wręcz przeciwnie, jednak nie da się ukryć, że ta edycja wydaje się być bardzo barwna.

Pod koniec pierwszego odcinka na wybieg wszedł 18-letni chłopak z niewielkiej miejscowości. Jego sylwetka sugerowała, że ma do czynienia ze sportem i szybko okazało się, że Filip Blecharczyk jest piłkarzem i reprezentuje Zagłębię Sosnowiec (juniorzy). Filip jest najstarszy z rodzeństwa, a jego najmłodszy braciszek choruje na zespół Downa. Chłopak od zawsze stara się pomagać w opiece nad rodzeństwem, o czym poinformowała również przed kamerą "Top Model" jego mama.

Do studia "Top Model" Filip przyszedł ze swoją dziewczyną, Natalią, która wspierała go za kulisami. W pewnym momencie Marcin Tyszka chciał wykonać serię zdjęć modelowi i poprosił Natalię, aby zmoczyła mu włosy, co z przyjemnością uczyniła. Następnie do studia została zaproszona była uczestniczka show, która miała zapozować z 18-latkiem. Wówczas dziewczyna Filipa nie wytrzymała i skomentowała wymownie:

Żałosne to jest

Następnie wyznała, że zapewne porozmawia z partnerem o zaistniałej sytuacji, jednak fani zupełnie nie rozumieją jej zazdrości:

Zobacz także

Przecież on tylko wykonywał zadanie jurorów. Na tym polega praca modela

Współczuję dziewczyny

Dziewczyna przyniosła wstyd chłopakowi nawet go nie przytuliła i nie pogratulowała, widać chyba sama chciałaby być w programie i lekko ją zazdrość zjada - rozpisują się fani show.

Oglądaliście wczorajszy odcinek "Top Model"?

Reklama

Zobacz także: Michał Piróg o modelkach robiących karierę w sieci: "Taki zmywak dzisiejszych czasów"