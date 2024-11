Zaledwie kilka dni temu zakończyła się najnowsza edycja "Top Model". Choć trudno w to uwierzyć to była to już trzynasta odsłona wielkiego hitu TVN. Kilka dni po finale media poinformowały, ile osób oglądało program z udziałem m.in. Joanny Krupy. Okazuje się, że "Top Model" przyciągał prawdziwe tłumy przed telewizory!

Program "Top Model" już od wielu lat jest jednym z największych hitów stacji TVN. Jesienią tego roku wystartowała trzynasta edycja programu, w którym już od lat w roli jurorów możemy zobaczyć Joannę Krupę, Kasię Sokołowską, Marcina Tyszkę oraz Dawida Wolińskiego. Zaledwie kilka dni temu odbył się wielki finał najnowszego sezonu programu dla początkujących modelek i modeli. Zwyciężczynią 13. edycji "Top Model" została Klaudia Zioberczyk. Laureatka otrzymała kontrakt z prestiżową, międzynarodową agencją modelek, sesję okładkową w magazynie "Glamour" oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200 tys. zł. Ten sukces otworzył przed nią drzwi do kariery w branży mody.

Teraz portal Wirtualne Media poinformował o wynikach oglądalności ostatniej edycji "Top Model" i jak się okazuje producenci i gwiazdy programu mają co świętować! Średnia oglądalność trzynastego sezonu wyniosła 691 tysięcy widzów, co w czasie nadawania programu dało stacji TVN pozycję lidera w grupach komercyjnych i pozycję wicelidera w grupie ogólnej. Najwięcej widzów przyciągnął ostatni odcinek "Top Model". Jak donoszą Wirtualne Media wielki finał obejrzało 849 osób!

Jak widać, "Top Model" pozostaje jednym z najpopularniejszych programów w ofercie stacji TVN. Jesień 2024 roku dla stacji TVN okazała się bardzo udana, a "Top Model" odegrał w niej znaczącą rolę. Program osiągnął wysokie wyniki w grupach komercyjnych, co przyczyniło się do utrzymania konkurencyjności stacji w tym trudnym dla mediów okresie.

Niesamowita duma, że trzynaście lat robimy taki program, który zmienia życie uczestników. My tyle przeżywamy z nimi w programie i w każdym finale są te same emocje. (...) Dla nas to jest duma, że nasza ciężka praca działa, że ci uczestnicy jak chcą to dużo robią w życiu, czy to jest modeling, czy social media, pokazy mody, sesje zdjęciowe czy w telewizji, że dają sobie radę

— powiedziała Joanna Krupa po finale 13. edycji ''Top Model'' dla Party.pl