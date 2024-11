Hubert z "Top Model" wspomina pracę z Klaudią El Dursi. "Tę sesję zapamiętam w teorii najgorzej"

Finalista "Top Model" opowiedział nam o współpracy z Klaudią el Dursi, która odwiedziła uczestników w jednym z odcinków. Nie ukrywa, że nie był to dla niego łatwy dzień i raczej nie najlepiej będzie go wspominał. Co takiego się stało?