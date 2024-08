We wtorek, 20 sierpnia w Sopocie odbył się wyjątkowy pokaz zorganizowany przez "Top Model", na którym nie zabrakło znanych nazwisk. Na wybiegu zaprezentowała się nawet Monika Olejnik, która skradła całe show. Co za kreacja! Co za pewność siebie! Jesteśmy pod wrażeniem.

Monika Olejnik na pokazie "Top Model" w Sopocie

Trwa obecnie jedno z największych wydarzeń muzycznych roku — Top Of The Top Sopot Festival, na którym wystąpi wiele polskich gwiazd. Jednak mówi się nie tylko o oprawie muzycznej, ale również o wyjątkowym pokazie "Top Model", na którym zaprezentowało się wiele gwiazd takich jak Grażyna Szapołowska czy Ola Mirosław — złota medalistka tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jednak największą uwagę przykuła 68-letnia gwiazda TVN, która prezentowała się fenomenalnie na wybiegu. Pierwszego dnia na festiwalu w Sopocie Monika Olejnik miała na sobie prześwitujący płaszcz, który zrobił furorę na czerwonym dywanie. A co miała na sobie podczas pokazu do "Top Model"? Musicie to zobaczyć!

