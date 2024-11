Fani programu "Top Model" czekali na ten moment przez wiele tygodni. Wielki finał 13. edycji show właśnie wystartował, a na widowni zasiedli celebryci, którzy dopingują finalistom. Ogromne emocje udzielają się wszystkim, jednak jak na każdym większym evencie przed rozpoczęciem gali zaproszeni goście stają na ściance i pozują do zdjęć. Zobaczcie, jak wyglądały gwiazdy!

Sara James, Joanna Krupa i Magdalena Stępień na finale "Top Model"

Adrianna Posiadała, Hubert Włodarczak, Karolina Sobótka i Klaudia Zioberczyk to finaliści 13. edycji "Top Model". Jedno z nich wygra dzisiaj program, a co za tym idzie 200 tysięcy złotych oraz kontrakt z agencją modelingową. Przez cały sezon programu te cztery osoby wywiązywały się niemalże bezbłędnie z każdego zadania i wielu internautów to właśnie ich wskazywało do finału "Top Model". Oczywiście ostatni odcinek programu jak zwykle jest transmitowany na żywo, a do studia zapraszane są znane gwiazdy. Poza jurorami, czyli Joanną Krupą, Katarzyną Sokołowską, Marcinem Tyszką oraz Dawidem Wolińskim na czerwonym dywanie zaprezentowały się inne znane osobistości, między innymi Magdalena Stępień czy Sara James. Jak wyglądały gwiazdy?

1 z 11 Adam Jankowski Joanna Krupa jest główną jurorką "Top Model" od wielu lat! Nie każdy wie, że gwiazda TVN ma równie piękną siostrę, którą właśnie zabrała na finałowy odcinek show. Siostry wyglądały nieziemsko! 2 z 11 Adam Jankowski EastNews Dawid Woliński postawił tym razem na kreację "all black" i postanowił odsłonić swój tors. Jak podoba Wam się w takim wydaniu? 3 z 11 Adam Jankowski EastNews Jurorka "Top Model" postawiła tym razem na długą suknię z bardzo wyciętym dekoltem. Dodatkowo, jej włosy zostały rozpuszczone co wyglądało bardzo elegnacko. 4 z 11 Michał Piróg jest jednym z prowadzących program TVN-u, a fani kojarzą go również z wystrzałowymi kreacjami. Tak było również tym razem! Czarny doł, biało-czarna góra, krawat, gorset i rękawiczki- to się nazywa połączenie idealne! 5 z 11 Uwagę fotoreporterów przykuła również Kasia Sokołowska, która zasiądzie dzisiaj w panelu jurorskim. W przeciwieństwie do Joanny Krupy wybrała jasny strój składający się z marynarki i sukienki w tym samym kolorze. 6 z 11 W finale "Top Model" nie mogło zabraknąć Marcibna Tyszki i trzeba przyznać, że prezentował się bardzo elegnacko! 7 z 11 Sara James została zaproszona na finałowy odcinek show i trzeba przyznać, że postawiła na dość nietypowy outfit. Duża marynarka w stylu rockowym robiła wrażenie! 8 z 11 Magdalena Stępień w przeszłości brała udział w "Top Model", więc zapewne pamięta z jakim stresem muszą mierzyć się uczestnicy show. Jej obecność to duże wsparcie dla przyszyłych modeli modelek. 9 z 11 Piotr Mróz również otrzymał zaproszenie do studia TVN-u. Zapewne nie będzie mógł odpędzić się odpłci przeciwnej, ponieważ jak zwykle wygląda bardzo elegancko! Podoba Wam się połączenie koszuli i jeansow? 10 z 11 Artystka jest znana z nietyowych kreacji. Dziś wszystkie oczy są skierowane właśnie na nią! Jej "spódnica" skradła całe show tego wieczoru 11 z 11 Karolina Pisarek również jest byłą uczestniczką "Top Model". Nie mogło więc jej zabraknąć na widowni tegorocznego sezonu. Na ściance pozowała sama, ale kto wie może za kulisami wspierał ją mąż?

Jak myślicie, kto wygra dzisiejszy finał "Top Model"?

