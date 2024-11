Emocje w 13. edycji "Top Model" w środowy wieczór sięgnęły zenitu, a wielką wygraną okazała się być 23-letnia Klaudia Zioberczyk. W finale pokonała trójkę innych uczestników: Adę, Huberta i Karolinę i to właśnie Klaudia otrzymała nagrodę pięniężną, kontrakt z agencją modelingową oraz okładkę "Glamour" ze swoim wizerunkiem. A jak 23-latka zareagowała na swoje zwycięstwo? Nie możecie tego przegapić.

Wielki finał "Top Model" dostarczył zarówno uczestnikom, jak i widzom ogromu emocji. W finale zmierzyło się czworo uczestników: Ada, Hubert, Karolina i Klaudia - to właśnie ostatnia z nich została wielką wygraną 13. edycji show TVN. 23-latka nie kryła zdziwienia i wielkiej ekscytacji swoim zwycięstwem i w rozmowie z nami wprost przyznała, że dosłownie "brakuje jej słów":

Ja nie wiem, co się dzieje, brakuje mi słów, jestem odrealniona (...) teraz do mnie dochodzi, że przeżyłam wszystko, co można w tym programie i jestem super happy

- powiedziała Klaudia.