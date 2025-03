Sofia Konecka-Menescal miała zaledwie 17 lat, kiedy zdecydowała się spróbować swoich sił w "Top Model". Chociaż ze względu na sam wzrost, jurorzy odesłaliby ją do domu, szybko zatrzymała ich uwagę swoją osobowością i pewnością siebie w dążeniu do spełniania marzeń. W 13. edycji "Top Model", była uczestniczka zadebiutowała już jako współprowadząca, jednak dziś zaskoczyła wszystkich wyznaniem. Tego jej fani się nie spodziewali.

Tę uczestniczkę 12. edycji "Top Model" pamiętają wszyscy. Drobna modelka ze stylem wyciągniętym żywcem z lat 80. Okazało się, że to nieprzypadkowe, ponieważ była gitarzystką basową w zespole hair-metalowym June 66. Sofia Konecka-Menescal szybko udowodniła, że warto było jej dać szansę w programie, ponieważ dostała się aż do ścisłego finału, ustępując miejsca jedynie Dominikowi Szymańskiemu. Po "Top Model" kontynuuje zdobywanie modowego doświadczenia, pracuje jako modelka, bierze udział w kampaniach reklamowych, sesjach i pokazach mody w Polsce i na świecie.

Jednocześnie Sofia Konecka-Menescal nie zaniedbywała swojego wcześniejszego zajęcia - czyli grania w zespole. June 66 wystąpili nawet podczas wielkiego finału "Top Model", gdzie Sofia walczyła o zwycięstwo. Grupa niedługo później ruszyła w swoją pierwszą transę koncertową. Jednak okazuje się, że to koniec tej przygody.

Sofia Konecka-Menescal poinformowała w mediach społecznościowych, że to koniec jej przygody z June 66. Zakończyła swoją działalność z zespołem, gdzie występowała jako gitarzystka basowa. Modelka wydała oświadczenie: