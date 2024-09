Program "Top Model" już od 13. sezonów wzbudza emocje. Tym razem nie mogło być inaczej! Zazwyczaj kontrowersje wywoływały szokujące metamorfozy, jak w przypadku Olgi Król, nagie sesje czy zapraszanie na plan zwierząt, a tym razem chodzi o jednego z uczestników. Zachowanie Grzegorza nie do końca podoba się widzom, czego wyraz dali w komentarzach. Niektóre z nich są naprawdę ostre. A co na to sam uczestnik? Po emisji odcinka zabrał głos!

Reklama

Fani "Top Model" nie odpuszczają uczestnikowi. Burza w komentarzach

W trakcie programu i po emisji kolejnego odcinka 13. edycji "Top Model" w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z zadaniami, które mieli do wykonania uczestnicy. Widzowie natychmiast ruszyli do komentowania i są zaskoczeni faktem, że uczestnicy tak emocjonalnie traktują wszystko i nieustannie ktoś płacze:

Co to za edycja jest xd Większość odcinka to płacz i histeria, tym razem nawet faceci XD Gdzie się podziały profesjonalistki takie jak Marcela Leszczak czy Marta Sędzicka

Ta edycja to jakiś totalny chaos i zbieranina ludzi, którzy powinni zgłosić się do psychologa, a nie telewizji. To, jakąś tragedia, co się dzieje z młodymi ludźmi.

Największą uwagę w ostatnim odcinku "Top Model" widzów skupił na sobie Grzegorz, który mocno oburzył swoimi wypowiedziami i słowami skierowanymi do Majki:

Typowy przeintelektualizowany student filozofii, który myśli, że jest nie wiadomo kim i jeszcze będzie mówić, że dziewczyna nie rozumie idei teatru piszą oburzeni internauci.

Komentarze Grzegorza i jego wypowiedzi są tak nieprofesjonalne i żenujące, że masakra

A mi się wydaje, że to dla niej jest 100% zabawa i Grzegorz to widzi. On daje z siebie wszystko i dużo bycie tu dla niego znaczy, a ona jest taka.. ironicznie infantylna

Oczywiście szerokie grono internautów doceniło też pracę Mai i Grzegorza, którzy zaprezentowali się naprawdę profesjonalnie:

Moim zdaniem dość trudna rola, ale i tak sobie poradzili

Oboje bardzo profesjonalni. Aż trudno uwierzyć, że to amatorzy, brawo :)

Instagram @mlodyzerkol

Ostatecznie po odcinku "Top Model" głos zabrała też Grzegorz, który mimo wszystko podziękował za ogromne wsparcie, jakie otrzymuje i pozytywne komentarze:

Zobacz także

Dziękuję Wam za wszystkie dobre komentarze, wiadomości, zdjęcia, relację. To jest bardzo potrzebne i bardzo wspierające. Dziękuję Wam, bo trochę jeszcze nic nie zrobiłem, żeby na to zasłużyć. powiedział wprost Grzegorz z 'Top model'

Oglądaliście ostatni odcinek?

Reklama

Zobacz także: Pokazali efekty metamorfoz w "Top Model". Fani podzieleni: "Płacze i lamenty. Dziecinada"