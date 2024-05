A to niespodzianka! TVN ogłosił szczegóły nadchodzącej, 13. już edycji "Top Model", a największą niespodzianką jest udział modelki, która brała udział w poprzedniej odsłonie! W roli współprowadzącej program wystąpi Sofia Konecka-Menescal, finalistka 12. edycji! Jaką będzie pełnić rolę? Co z Joanną Krupą? Poznajcie szczegóły!

Sofia Konecka-Menescal w "Top Model 13" jako współprowadząca!

"Top Model" to jeden z flagowych programów TVN. Stacja szykuje się do kolejnej, 13. już edycji i jak widać, chce znów zaskoczyć widzów. Właśnie poinformowano, że do grona współprowadzących dołączy modelka Sofia Konecka-Menescal! Jak czytamy na stronie tvn.pl jej rolą będzie: doradzanie, wspieranie i dzielenie się z nowymi uczestnikami swoim doświadczeniem.

Bardzo się cieszę z powrotu na plan Top Model. Udział w programie był nie tylko niezapomnianą przygodą, okazał się dla mnie przede wszystkim początkiem nowej drogi. Dzięki Top Model spełniłam marzenie o pracy w modelingu. Nie mogę się doczekać, żeby podzielić się swoim doświadczeniem z nowymi uczestnikami mówi Sofia w rozmowie z tvn.pl

Kim jest Sofia? Ma 18 lat, urodziła się w Brazylii, mieszka w Warszawie. Na castingu do "Top Model" zaskoczyła fryzurą, która ma związek z jej zespołem June 66, gdzie gra na gitarze basowej. Po występie w show kariera Sofii nabrała rozpędu i dziś z powodzeniem pracuje jako modelka podczas pokazów mody oraz kampaniach reklamowych. Na Instagramie śledzi już ją ponad 70 tysięcy fanów.

Cieszycie się z jej udziału w "Top Model"?

Co z pozostałą ekipą programu? Spokojnie, w 13. serii show w roli jurorów znów zobaczymy Joannę Krupę, Dawida Wolińskiego, Marcina Tyszkę oraz Katarzynę Sokołowską, ale również Michała Piróga jako współprowadzącego. Ruszyły już zdjęcia, a nowa odsłona "Top Model" trafi na antenę TVN już jesienią 2024 roku.

12. edycję "Top Model", a co za tym idzie czek na 200 tysięcy złotych oraz kontrakt z agencją modeli, wygrał Dominik Szymański. Kilka tygodni po finale show Dominik i jego partnerka, Amelia Wnęk (również uczestniczka "Top Model") ogłosili, że zostaną rodzicami. Niedawno Szymański świętował swoje 22. urodziny:

Dziś są moje 22 urodziny Po prostu… Chciałbym podziękować wszystkim za ten cudowny rok napisał w sieci