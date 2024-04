W programie "Rolnik szuka żony" o serce Ani walczył nie tylko Kuba, ale również Dominik i Mikołaj. Jakie dzisiaj rolniczka ma z nimi relacje? Internautka zadała to pytanie, a uczestniczka show nie miała żadnych skrupułów przed odpowiedzią. Będziecie zaskoczeni jej wyznaniem!

Ania z "Rolnika" ma kontakt z pozostałymi kandydatami? Odpowiedziała

Ania szukała miłości w ostatniej edycji "Rolnik szuka żona". Rolniczka zaprosiła na swoje gospodarstwo trójkę kandydatów: Dominika, Mikołaja i Kubę. Jednak to temu ostatniemu udało się skraść jej serce, a niedługo po finałowym odcinku para postanowiła się zaręczyć. Ich miłość rozwija się z dnia na dzień, a para chętnie chwali się swoimi wspólnymi chwilami na Instagramie. Teraz oboje odliczają dni do przyjścia na świat ich pierwszego dziecka. Ostatnio Ania z "Rolnika" nagle odezwała się do fanów i poinformowała, jak się czuje w błogosławionym stanie.

Teraz rolniczka odpowiedziała na pytania na liczne internautów. Jedno z nich dotyczyło jej poprzednich kandydatów. Fani byli ciekawi, czy po programie łączą ich jakiekolwiek relacje. Rolniczka nie owijała w bawełnę!

Ania z "Rolnik szuka żony" została zapytana podczas Q&A na swoim Instagramie o to, czy utrzymuje jakikolwiek kontakt ze swoimi kandydatami: Dominikiem i Mikołajem. Uczestniczka show nie miała oporów przed odpowiedzią.

Nie mam z nimi żadnych kontaktów — napisała Ania.

W dalszej części sesji pytań i odpowiedzi Ania opowiedziała o tym, jak czuje się w ciąży. Rolniczka nie ukrywała, że ten ostatni trymestr jest dla niej najcięższy. Uczestniczka show zdradziła również, że gdy urodzi, to podzieli się tym na swoim Instagramie. Mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie po jej myśli, a my czekamy na wspólne zdjęcie z maleństwem.

