Joanna Krupa w rozmowie z Party.pl skomentowała wielki finał trzynastej edycji "Top Model" i zabrała głos w sprawie Huberta, który zajął wysokie drugie miejsce. Sprawdźcie, co wyznała przed kamerą jurorka programu dla początkujących modeli.

Ostatni odcinek trzynastej edycji "Top Model" już za nami. W finale spotkali się: Ada Posiadała, Hubert Włodarczak, Karolina Sobótka oraz Klaudia Zioberczyk, a do ścisłego finały weszli Klaudia i Hubert. To właśnie oni najbardziej zachwycili widzów programu "Top Model", a ostatecznie okazało się, że to Klaudia Zioberczyk była największą wygraną i zdobyła główną nagrodę w hicie TVN. Po finale "Top Model" rozpętała się burza w komentarzach, a fani głośno wyrażali swoją opinię na temat wyników głosowania.

Po zakończeniu ostatniego odcinka "Top Model" reporterka Party.pl zapytała Joannę Krupę o jej wrażenia po finale.

Niesamowita duma, że trzynaście lat robimy taki program, którzy zmienia życie uczestnikom. My tyle przeżywamy z nimi w programie i w każdy finał są te same emocje. (...) Dla nas to jest duma, że nasza ciężka praca działa, że ci uczestnicy jak chcą to dużo robią w życiu, czy to jest modeling czy social media, pokazy mody, sesje zdjęciowe czy w telewizji, że dają sobie radę

skomentowała jurorka.