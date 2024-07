Pierwsze występy NA ŻYWO w The Voice of Poland były pełne emocji. Z ekip jurorów - Edyty Górniak, Marii Sadowskiej, Tomsona i Barona oraz Andrzeja Piasecznego, które miały szansę zaprezentować się przed publicznością odpadło dziś 8 osób. Z pięciu osób z każdej z drużyn mogły zostać trzy - dwie przechodziły głosami telewidzów i dzięki SMS-om publiczności, jedną wybierał trener. Kto dostał się do kolejnego odcinka The Voice of Poland z drużyn Marii, Tomsona i Barona, Edyty i Andrzeja?

Reklama

Kto z drużyny Marii Sadowskiej przeszedł pierwsze występy na żywo w TVoP

Ekipa Marii wystąpiła jako ostatnia w programie. Dzięki głosom widzów przeszli - oczywiście - Krzysztof Iwaneczko, a także Patryk Skoczyński. Patryk Skoczyński, w utworze „Shut up and dance” podbił serce widowni! Zaś Maria wyróżniła Kasię Malendę. Szkoda nam Asteyai Dec...

Drużyna Marii czeka na wyniki

Zobacz także

Ostatnia grupa, ale emocje nie opadły ani na chwilę! #Live #VoiceofPoland Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika The Voice of Poland (@voiceofpoland) 7 Lis, 2015 o 1:22 PST

Sabina Nycek w szale - ale niestety nie dało jej to ćwierćfinału...

Kto z drużyny Tomsona i Barona przeszedł pierwsze występy na żywo w TVoP

SMS-y wysyłano najczęściej na Tobiasza Staniszewskiego, zaraz potem byli Skibowie - śpiewające rodzeństwo. Maria gratulowała chłopakom wspaniałej drużyny, wiedziała, że ciężko im ocalić tylko jedną osobę... Trenerzy do ćwierćfinału wybrali Anię Kłys! Zgadzacie się z ich wyborem? My woleliśmy wykonanie Marty... Szkoda, że odpadła :(

Anna Kłys zachwyciła chłopaków tą piosenką:

Czujecie tą słodycz?? To Ania Kłys!! ???? ???? ???? ????

Posted by Voice of Poland TVP on 7 listopada 2015

Nasi ulubieńcy i jedyny duet w programie – rodzeństwo Skibów – po raz kolejny rzuciło trenerów na kolana! Zdecydowali się na udział w programie żeby nabrać pewności siebie. Teraz są gotowi żeby podbić polską scenę muzyczną! Wspólnie zaśpiewali „Hold back the river” Jamesa Baya i udowodnili, że z rodziną wychodzi się dobrze nie tylko na zdjęciach! Maria po ich występie powiedziała, że chciałaby, żeby jej dzieci też kiedyś tak wspólnie śpiewały, a Edyta dodała, że mają piękną energię i lubi się ich od pierwszego dźwięku.

Kto z drużyny Edyty Górniak przeszedł pierwsze występy na żywo w TVoP

Widzowe i publiczność wybrali: Kasię Miskowiec i Julię Bogdańską. A Edyta ocaliła Anę Andrzejewską! Więcej w programie nie zobaczymy: Daniela Orynicza-Cebuli i Marcin Czyżewskiego, który chyba nie poradził sobie z utworem swojej trenerki.

Ana Andrzejewska LIVE - podobało Wam się?

#HappyEnd w dzisiejszej historii Ana Andrzejewska! ????

Posted by Voice of Poland TVP on 7 listopada 2015

Kto z drużyny Andrzeja Piasecznego przeszedł pierwsze występy na żywo w TVoP

William Prestigiacomo dostał najwięcej SMS-ów, kolejny był Piotr Tłustochowicz, a Andrzej wybrał... Maćka! Maciej Grenda przeszedł przez Nokaut obronną ręką. Andrzej Piaseczny zabrał go ze sobą do odcinków LIVE w zamian za obietnicę, że będzie nad sobą bardzo pracował. Teraz wszystkie fanki przystojnego Macieja mogły go zobaczyć w nowej romantycznej wersji – ich ulubieniec zaśpiewał balladę Tears in heaven.

Czy Wasi ulubieńcy przeszli do ćwierćfinału?



Zobacz także: Edyta Górniak w biżuterii za 200 tys. zł w pierwszym odcinku na żywo TVoP.

Oto zwycięzcy w pełnej krasie!

Krzysztof Iwaneczko

Patryk Skoczyński

Kasia Malenda

Tobiasz Staniszewski

Jędrzej i Julia Skiba

Ania Kłys

Kasia Miśkowiec

Julia Bogdańska

Ana Andrzejewska

William Prestigiacomo

Piotr Tłustochowicz

Maciej Grenda

W redroomie TVoP było napięcie podczas występów

W redroomie wszyscy zestresowani, ale gotowi do walki! Kto jest waszym faworytem? ????✌????️#voiceofpoland #live Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika The Voice of Poland (@voiceofpoland) 7 Lis, 2015 o 11:22 PST