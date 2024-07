W dzisiejszym odcinku "The Voice of Poland" Edyta Górniak występiła w biżuterii za 200 tysięcy złotych! Dodatki, które ma na sobie diwa pochodzą z kolekcji marki La Marqueuse. To biżuteria godna prawdziwej gwiazdy!

Edyta uwielbia modę i wybiera z niej prawdziwe perełki, szczególnie jeśli chodzi o dodatki. Gwiazda z dużą starannością kompletuje swoją garderobę. Nawet codzienne stylizacje wyglądają na niej zjawiskowo. Nam bardzo się podoba Edyta w biżuterii o wartości dobrej klasy samochodu!

Jesteście ciekawi jak wygląda biżuteria za tyle pieniędzy? Zobaczcie

Edyta Górniak w ozdobach za 200 tys. zł w TVoP

