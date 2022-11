"The Voice of Poland": Kto wygrał 13. edycję show? Wielki finał już za nami! 

Finał 10. edycji The Voice of Poland za nami! Spośród czwórki finalistów najlepszy okazał się Alicja Szemplińska z drużyny Tomsona i Barona. Jak wyglądała walka o 50 tys. zł w gotówce? W finale show TVP zmierzyli się: Tadzik Seibert z drużyny Margaret , Alicja Szemplińska z drużyny Barona i Tomsona, Daria Reczek - podopieczna Michała Szpaka i Damian Kulej z drużyny Bednarka. Zobaczcie naszą relację. The Voice of Poland 10, relacja Finałowe występy zaczęli Kamil Bednarek i Damian Kulej. Mój kochany ananasku. Ci, którzy się nie poddają, zwyciężają. Daj z siebie wszystko Damian - apelował do niego Kamil. Z Damianem zaśpiewał hit "Sledgehammer" z repertuaru Petera Gabriela. Potem, już samodzielnie, finalista zaśpiewał "Make Me Feel My Love" z repertuaru Adele. Następna była Margaret ze swoim "niedoszłym chłopakiem" Tadeuszem Seibertem. Zaśpiewali wspólnie "Say Something" z repertuaru The Great Big World i Christiny Aguilery. Duet bardzo emocjonalny... Tadeusz wzbudza ogromne emocje, a wszyscy chcą emocji - mówiła Margaret po występie. Przy okazji wyjaśniło się jak to naprawdę było z wyborem Margaret na trenerkę. Widzowie pamiętają rozmowę Tadzika z jego dziewczyną, kiedy decydowało się, którego jurora ma wybrać. Wszyscy myśleli, że to moja dziewczyna wskazała Margaret. A ona krzyczała "Bednar", "Bednar". Ale tyle "r" więc usłyszałem Margaret - zdradził Tadzik. Cieszę się, że trochę Ci się pomyliły te "r" - odpowiedziała Margaret. Tadzik solo zaśpiewał mocny rockowy "Crying" grupy Aerosmith! Z wysokiego "c" ani razu nie spadłeś - komentował Michał Szpak. Chwilę później Michał i jego...