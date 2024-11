Izabela Płóciennik, młoda i utalentowana wokalistka, od pierwszych przesłuchań zdobyła uznanie zarówno trenerów, jak i publiczności. Jej charakterystyczny głos, charyzma i niezwykła wrażliwość sprawiły, że była typowana na jedną z głównych kandydatek do zwycięstwa 15. edycji programu "The Voice of Poland". Podczas trwania show wielokrotnie udowadniała, że zasługuje na miejsce w finale, zachwycając wykonaniami utworów z różnych gatunków muzycznych.

"The Voice of Poland": Izabela Płóciennik zmaga się z chorobą tuż przed finałem programu

Niestety, na kilka dni przed wielkim finałem 15. edycji "The Voice of Poland" pojawiły się informacje, że Izabela Płóciennik zmaga się z chorobą. Wiadomości te mocno zaniepokoiły fanów piosenkarki, którzy od początku trzymają kciuki za jej sukces. Finalistka "The Voice of Poland" w wideo, które nagrała dla swoich fanów, przyznała wprost, że cała sytuacja również bardzo ją wystraszyła. W końcu lada moment finał, a ona nie jest w pełni sił - w tym także jej głos.

Jak już jakaś część z was wie, nie jest ze mną najlepiej. Stało się to nagle, stało się to wczoraj i przyznam się szczerze, że bardzo się wystraszyłam - przyznała Izabela Płóciennik

Wokalistka dodała, że jej występ w finale stanął pod znakiem zapytania. Na szczęście wdrożone leczenie przyniosło już pierwsze dobre rezultaty.

Myślałam, że cały mój występ jest pod znakiem zapytania, ale antybiotykoterapia czyni cuda, bo byłam w stanie dzisiaj w ogóle wstać z łóżka - dodała

Fani zostawili mnóstwo słów wsparcia i życzeń powrotu do zdrowia dla finalistki "The Voice of Poland".

Iza będzie dobrze, jesteś najlepsza z najlepszych, trzymamy mocno kciuki i wysyłamy dużo, dużo zdrówka i ciepła do ciebie

Dużo zdrówka, dbaj o siebie. W sobotę kciuki w ruch. Będzie dobrze!

Iza, dużo zdrówka, wszystko się uda, tak jak chcesz, trzymamy kciuki

Trzymam kciuki, życzę zdrowia i siły w sobotę, masz tę moc

Dasz radę - piszą fani

Finał 15. "The Voice of Poland" odbędzie się już w najbliższą sobotę i będzie emitowany na antenie TVP2. Publiczność z niecierpliwością czeka na rozstrzygnięcie rywalizacji między najlepszymi uczestnikami tego sezonu. Występ Izabeli Płóciennik, mimo problemów zdrowotnych, z pewnością będzie jednym z najbardziej emocjonujących momentów całego wieczoru. Wokalistce życzymy dużo zdrowia i wspaniałych występów w wielkim finale muzycznego show.

