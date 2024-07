W ostatnim odcinku "Top Model" doszło do ogromnego zamieszania wokół jednej z uczestniczek. Emocje są już bardzo duże, ponieważ w walce o finał liczy się już tylko sześć osób. Castingi w Johannesburgu okazały się bardzo trudne dla Michaliny, która ostatecznie otrzymała najmniej propozycji od projektantów. Dziewczyna już żegnała się z programem, gdy nagle wkroczyła Joanna Krupa. Jej decyzja wywołała ostrą krytykę wśród internautów!

"Top Model 11": Joanna Krupa przywróciła Michalinę. Internauci protestują!

Po raz pierwszy w historii "Top Model" to Joanna Krupa przywróciła uczestniczkę do programu, nie pozwalając, by z produkcji odpadła Michalina. Jurorka nie ukrywała swojej sympatii do dziewczyny i zdradziła, że długo nie mogłaby zasnąć z myślą, że ta wróci do domu.

Choć ze strony Joanny Krupy padło wiele ładnych słów, internauci nie są zachwyceni decyzją jurorki. W mediach społecznościowych pojawiły się słowa krytyki. Fani zarzucają, że jurorzy nie powinni aż tak faworyzować uczestników. Ruch gwiazdy został odebrany jako niesprawiedliwy wobec pozostałych.

Totalny cyrk! Jak czują się uczestnicy, którzy nie są faworytami żadnego z jury? Którzy muszą podwójnie ciężko pracować, żeby jakkolwiek ją zadowolić? Ponieważ za każde ich potknięcie będą wywalani z programu, tymczasem wystarczy być Michaliną, faworytką Krupy i sprawa załatwiona. Jeżeli Michalina mówi o jakiejkolwiek niesprawiedliwości, to największa nastała się właśnie tutaj — napisała internautka.

Niektórzy stwierdzili, że decyzja Joanny Krupy niczego nie zmieni, ponieważ Michalina zdążyła zrazić do siebie widzów i nie otrzyma wielu głosów w finale programu.

- Nawet jeżeli Joanna Krupa przepchnie ją niezasłużenie do finału, to ta dziewczyna zajmie w nim ostatnie miejsce, bo zraziła do siebie widzów swoimi metodami, wręcz obrzydliwym zachowaniem — czytamy w komentarzu.

Nie brakowało głosów oburzenia wobec przywracania uczestników. Internauci zasugerowali, że jurorzy dzięki temu będą mogli "przepychać" do finału swojego faworyta.

- Od kiedy Krupa może przywracać?!

- Żenada, to każdy juror będzie przywracał sobie swoją ulubioną osobę? Bez przesady

- Trzymanie kogoś na siłę, bo "to ulubienica" Krupy. Mega słabo i niesprawiedliwie względem innych uczestników — napisali internauci.

- Zupełnie niesprawiedliwe. Zasady są, jakie są. Powinna się pożegnać z programem. - Teraz każdy juror będzie miał szansę przywracać swojego faworyta? Moim zdaniem jej zdjęcie też było najsłabsze ze wszystkich, więc naprawdę nie rozumiem decyzji — czytamy.

Nie wszyscy jednak potępiają Michalinę i Joannę Krupę. Jedna z fanek zasugerowała, że choć uczestniczka może nie być lubiana przez wszystkich widzów, to jednak wykazuje się większym profesjonalizmem w porównaniu do swoich kolegów i koleżanek.

- No jak dla mnie to z całym szacunkiem do Weroniki, ale nie miała tak dobrych zdjęć, jak Michalina. Poza tym praca z Weroniką była bardzo ciężka. Marudziła na każdy outfit do pokazów i nic jej się nie podobało. Skoro podjęli taką decyzję, to całe jury musiało być zgodne. Michalina pracuje jak torpeda i ma świetny catwalk. Nie każdy jest do każdego rynku. Sama nie spodziewałam się takiej decyzji, ale ostatecznie się cieszę, bo Michalina, patrząc na cały program, również na pracę w dzisiejszym odcinku powinna być w finale — zauważyła internautka.

Co wy myślicie? Zgadzacie się z Joanną Krupą, czy podzielacie opinię oburzonych widzów "Top Model"?