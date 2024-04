Program "Love Island" doszedł właśnie do ulubionego momentu widzów, czyli do Casy Amor, która jest wielkim sprawdzianem uczuć dla uczestników. Jednak w tej edycji zasady są nieco zmienione, co nie spodobało się fanom show. Produkcja weźmie te skargi pod uwagę?

Tegoroczny sezon "Love Island" opiewa w skandale i dramaty uczestników, którzy starają się odnaleźć miłość swojego życia. Ostatnio z programem pożegnali się Oliwia i Adrian, co podzieliło fanów, którzy mieli odmienne opinie na ich temat. Teraz produkcja "Love Island" wysłała uczestniczki do nowego domu, a mężczyźni pozostali w willi. Od kilku edycji, w połowie sezonu nadchodzi czas na Casę Amor, która jest doskonałym testem dla par. Teraz jednak zasady się zmieniły, a widzowie są podzieleni.

W programie "Love Island" przyszedł czas na Casę Amor, która w obecnym sezonie nazwana jest "Casa Nova". Ta różnica w nazwie nie jest bez powodu, ponieważ w tym sezonie produkcja zmieniła zasady programu. Widzowie są przyzwyczajeni, że w połowie sezonu do programu dołączają nowi mężczyźni i nowe kobiety, ale tym razem willa przywitała jedynie płeć piękną. Fani programu uznają ten ruch za niesprawiedliwy i nie szczędzą słów krytyki w stronę produkcji: