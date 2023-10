"Top Model 11" znowu wywołało burzę wśród widzów. Po tym, jak okazało się, że do finału przechodzą Michalina Wojciechowska, Natalia Woś oraz Klaudia Nieścior, instagramowe konto programu zalała fala krytycznych komentarzy. Zniesmaczenie fanów wywołuje niesłuszny ich zdaniem dobór finalistów, ale przede wszystkim to, że w gronie dziewczyn, które walczyć będą o zwycięstwo, znalazła się "wskrzeszona" do programu Michalina. Widzowie nie kryją rozżalenia tym, że na siłę przepychana jest uczestniczka, która jest faworyzowana przez Joannę Krupę. Sprawdźcie, co jeszcze rozwścieczyło widzów 11. edycji "Top Model".

"Top Model 11": burza po półfinale. Widzowie ostro: "Największy żart jedenastu edycji"

Polska edycja "Top Model" cieszy się długą już historią a każdy z sezonów osiąga wielką popularność. Jest pewne, że w poprzednich edycjach dochodziło do wielu kontrowersyjnych sytuacji, ale teraz liczne grono widzów wskazuje, że tak absurdalnych decyzji w show jeszcze nie było. Mowa oczywiście o tym, że Joanna Krupa przywróciła do "Top Model" Michalinę, łamiąc dla niej regulamin. Wywołało to mnóstwo kontrowersji i pojawiły się nawet zarzuty, że program jest ustawiony. Po tamtej sytuacji można było przypuszczać, że w kolejnych odcinkach sytuacja tylko się zaogni. I tak się stało. Przejście Michaliny do finału rozwścieczyło fanów "Top Model". W swoich komentarzach przekonują, że dziewczyna przeszła tylko dlatego, że była ulubienicą Joanny Krupy, a wcale nie prezentowała się lepiej niż osoby, które odpadły.

Fani zwracają także uwagę, że Michalina na wybiegach nie ma co szukać miejsca, bo po prostu jest zbyt niska. W komentarzach internauci wskazują także, kogo by widzieli w finale zamiast Wojciechowskiej.

- Straszna faworyzacja, Ada powinna być w finale zamiast Michaliny

- Masakra, no tak, Fashion Week się skończył, to można wrócić do promowania Michaliny, która na większości rynków raczej nie popracuje ze swoim wzrostem. Fejwryt Dżoany przepchnięta.

- Serio to zrobiliście? Maciek był świetny przez cały sezon - na wybiegu i przed aparatem. A przed finałem wybraliście słabsze zdjęcia tylko po to, żeby przepchnąć laskę, która ledwo jeden pokaz dostała.

- To jakiś żart, że w finale jest Michalina a nie Maciek.

- To, że Michalina jest w finale z jednym pokazem to największy żart jedenastu edycji - piszą rozżaleni widzowie.

Przy okazji oberwało się także Joannie Krupie. Komentujący żartują, że gwiazda, broniąc dalszego udziału Michaliny, aż zdarła głos, co było nawiązaniem do faktu, że podczas półfinałowego odcinka modelka miała problemy z gardłem oraz głosem.

Ale wielu widzów "Top Model" nie jest zachwyconych także faktem, że do finału przeszła Natalia, choć w tym przypadku niezadowolenie nie jest aż tak wszechobecne. Trzeba też sprawiedliwie oddać, że każda z finalistek ma zarówno osoby, które im kibicują, jak i są im całkowicie nieprzychylne. Być może już niebawem finalistki odniosą się do krytyki.

Nie ma też wątpliwości, że finał "Top Model 11" przyniesie jeszcze większe emocje. Przypomnijmy, że 11. edycji programu poznamy już 7. grudnia, a finał będzie emitowany na żywo. Będziecie oglądać?

