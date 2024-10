W szóstym odcinku "Top Model" uczestnicy zmagali się z kolejnymi wyzwaniami. Wydawać by się mogło, że niemalże każdej modelce i modelowi udało się sprostać oczekiwaniom jurorów, jednak jak wiadomo, ktoś musiał opuścić program. Zanim Joanna Krupa wyczytała, kto niestety musi pożegnać się z show, jedna z uczestniczek podjęła dobrowolną decyzję o odejściu. Internauci nie kryli zaskoczenia, a następnie wyrazili swoje zdanie w komentarzach. Zrobiło się gorąco.

Fani "Top Model" grzmią po ostatnim odcinku show

13. edycja programu "Top Model" wzbudza w fanach ogromne emocje. Za nami już szósty odcinek "Top Model", a przyszli modele i modelki starają się zaskoczyć jurorów swoimi nowymi odsłonami. W ostatnim odcinku dla uczestników był przygotowany wybieg, który był usytuowany na dachu jadącego tira. Wszyscy poradzili sobie naprawdę świetnie, jednak to nie było zadanie "panelowe". Następnie była sesja zdjęciowa i do której modele i modelki zapozowali w towarzystwie koni. Po tym zadaniu uczestnicy wrócili do domu modeli i nagle zadzwonił telefon. Szybko okazało się, że do Mashy zadzwonił szef, który pytał, kiedy zamierza wrócić do pracy.

Podczas panelu jurorskiego Masha powiadomiła wszystkich, że zdecydowała się odejść z programu, ponieważ ma inne zobowiązania zawodowe. To niestety nie uchroniło kolejnego uczestnika przed odpadnięciem z "Top Model" i tym samym z programem pożegnał się też Mateusz.

Decyzja Mashy spotkała się z dużym oburzeniem fanów, którzy tłumnie wyrazili swoje rozżalenie w komentarzach:

Mało ambitnie. Skoro wybrała pracę, to po co szła do programu o modelingu, skoro nie chce z nim wiązać przyszłości?

W ten sposób zmarnowała miejsce komuś, kto faktycznie chce zostać modelem!

Ten program to była jedyna szansa w życiu, bo drugi raz już się nie dostanie, ze względu na to, że była już w domu modelek, a pracę znajdzie wszędzie... szkoda, że zrezygnowała z takiej szansy...

Co ciekawe, jako gość odcinka została zaproszona Klaudia El Dursi, która służyła dobrym słowem i radą dla tegorocznych uczestników show. Była zachwycona niektórymi modelkami i modelami, a jej obecność sprawiła, że na planie zapanowała większa dyscyplina pracy. El Dursi ma duże doświadczenie z tym formatem, ponieważ kilka lat temu to ona była "złotym biletem" edycji.

