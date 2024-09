W minoną środę widzowie zasiedli przed telewizorami i obejrzeli trzeci odcinek "Top Model", w którym rozpoczęła się prawdziwa rywalizacja między uczestnikami. Za uczestnikami pierwsza sesja zdjęciowa, a także pierwszy pokaz mody. Zadania zweryfikowały, kto zasługuje na dalszy udział w show, a kto niestety musi pożegnać się z programem. Niestety, tegoroczny sezon wiąże się również ze zmianami, które nie przypadły do gustu fanom programu. Sprawdźcie, o co chodzi tym razem.

"Top Model" w ogniu krytyki fanów

W jesiennej ramówce TVN-u nie mogło zabraknąć jednego z najbardziej lubianych programów rozrywkowych, czyli "Top Model". To już kolejna odsłona zmagań przyszłych modeli i modelek, jednak tym razem produkcja zadbała o wiele niespodzianek. Stacja zapewne miała nadzieję, że zmiany, jakie niesie za sobą 13. edycja show spodobają się wszystkim, jednak jest zupełnie na odwrót. Od początku była mowa o tym, że w tym sezonie uczestnicy prosto z castingu dotrą do domu modeli i pominięty będzie etap bootcampu. Tym samym do domu "Top Model" od razu trafiło 20 osób, w tym 18-letni Filip, który zachwycił wszystkich na castingach. Niezmiennie od kilku sezonów jeden z uczestników otrzymuje "złoty bilet" i tak było również tym razem. Szczęśliwą posiadaczką "wyróżnienia" została 21-letnia Julia, która doskonale odnajduje się w roli modelki.

Cała "dwudziestka" poszła w pokazie mody i wówczas jurorzy zdecydowali, że do kolejnego etapu trafi tylko 18 osób, które wzięły udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej. Jak to zwykle bywa, odcinek kończył się panelem, w którym uczestnicy dowiedzieli się nad czym muszą jeszcze popracować, a co było idealne. Wówczas Joanna Krupa powiedziała, że w dzisiejszym odcinku program opuszczą aż cztery osoby! Fani jednak nie doczekali się najważniejszej informacji, ponieważ odcinek dobiegł końca.

O wynikach fani "Top Model" dowiedzą się dopiero w kolejnym tygodniu. To nie spodobało się fanom programu. W komentarzach zawrzało!

Przeszło więcej uczestników, aby edycja była wyjątkowa, a teraz wszyscy od razu odpadają, aby wyrównać te liczbę przed metamorfozami? Trochę mało ma to sensu

Jeśli tak mają wyglądać nowe odcinki, to przestaję oglądać, beznadzieja!

Zaleciało telenowelą. Teraz przez kilka odcinków będzimy dowiadywać się kto w końcu odpadnie z programu? - grzmią fani.

Oglądaliście trzeci odcinek "Top Model"? Jakie są Wasze odczucia?

