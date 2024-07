W grze o finał "Top Model" pozostało tylko sześciu uczestników. Na Fashion Week zgodnie z planem miało pojechać tylko pięć osób. W ostatniej chwili Joanna Krupa postanowiła jednak zmienić zasady programu:

Sumienie by mi nie dało spać dzisiaj wieczorem, jakbym cię wysłała do domu. Po raz pierwszy w historii "Top Model" ja kogoś przywracam. Jesteś moim głosem.

Kto otrzymał niespodziewaną szansę od Joanny Krupy?

"Top Model 11": Joanna Krupa przywraca uczestniczkę do programu

Castingi w Johannesburgu do South African Fashion Week w "Top Model" szczególnie trudne były dla Michaliny. Pierwszego dnia to ona, jako jedyna nie otrzymała żadnego angażu od żadnego z czterech projektantów.

Wydaje mi się, że dałam z siebie wszystko i szłam tak, jakbym dosłownie walczyła o życie.

Uczestnicy "Top Model" byli w szoku, bo obstawiali, że to właśnie Michalina dostanie większość pokazów, jednak okazało się, że jej wzrost (zaledwie 175 cm) może być problemem.

Czuję, że to jest takie niesprawiedliwe, że te je*ane centymetry.... Jeszcze wszyscy na mnie patrzą... Czuję taką niesprawiedliwość, że nawet jak biorę taką Klaudię, która nie zna angielskiego, przytyła przed fashion weekiem uczyłam ją chodzić i wiem, ile ja włożyłam pracy a wzrost to jest coś takiego, czego ja nie jestem w stanie zmienić - mówiła rozgoryczona Michalina.

Klaudia przyznała, że przykro jej z powodu Michaliny i faktu jak się zachowuje rozgoryczona porażką tuż przed Fashion Weekiem w "Top Model". Przed uczestnikami były jednak jeszcze dwa castingi, gdzie Michalina miała szansę i postanowiła wykorzystać ją na wszelką cenę.

Michalina bardzo dużo dawała od siebie i chwytała się wszystkich możliwości. Jest mi przykro z tego powodu, jak się dziś zachowuje w stosunku do mnie - zauważyła Klaudia.

Michalina z "Top Model" ostatecznie udało się wywalczyć jeden pokaz i to na ostatnim castingu. To jednak było zbyt mało, by zabłysnąć przed jurorami, szczególnie, że w tym przypadku to właśnie Fashion Week był najważniejszy.

Jurorzy "Top Model" mimo zachwytu nad pracą Michaliny na sesjach, ocenili ją najgorzej. To ona powinna była w tym momencie opuścić program, gdyby Joanna Krupa w ostatniej chwili nie zdecydowała się przywrócić jej do programu:

Jesteś my favourite. Kocham cię ponad wszystko i też mi jest bardzo przykro, że dostałaś tylko jeden pokaz, ale sumienie by mi nie dało spać dzisiaj wieczorem, jakbym cię wysłała do domu. Po raz pierwszy w historii "Top Model" ja kogoś przywracam. Jesteś moim głosem. Jesteś safe, bo chcę cię zobaczyć na Fashion Week. Daj z siebie wszystko jutro na tym jednym pokazie, żebyś pokazała, że jesteś the best.

Joanna Krupa pojęła dobrą decyzję? Do tej pory tylko Michał Piróg miał jednorazową możliwość przywrócenia kogoś do programu. Swoją szansę postanowił dać Maćkowi, jeszcze w początkowej fazie 11. edycji "Top Model".

