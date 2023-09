W poprzednim odcinku "Top model 11" Michalina Wojciechowska mocno nagrabiła sobie u widzów swoim bulwersującym zachowaniem. Jednocześnie początkująca modelka odpadła z programu i ku zaskoczeniu wszystkich, dzięki decyzji Joanny Krupy, z powrotem się w nim pojawiła. Internauci bardzo ostro zareagowali na to, co wydarzyło się w programie i nie kryli swojego rozczarowania. Teraz Michalina przerwała milczenie i odpowiedziała widzom "Top Model" na ich krytykę. "Top Model 11": Michalina Wojciechowska tłumaczy się ze swojego zachowania przed Fashion Weekiem W swoim najnowszym InstaStory Michalina Wojciechowska tłumaczy, że program nie jest efektem pochopnych, impulsywnych decyzji i działań jurorów czy uczestników, a to, co widzimy w " Top Model ", jest przemyślane, zaplanowane i przechodzi przez "wiele rąk i głów". Wojciechowska podkreśla, że wie, że jest kreowana na czarny charakter, ale dodaje, że w rzeczywistości sprawy wyglądają całkiem inaczej. - Mam wrażenie, że sporo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak takie odcinki powstają i że istnieje coś takiego, jak montaż. Zanim odcinek zostanie wyemitowany, przechodzi długą drogę przez wiele rąk i głów. Nie da się ukryć, że od kilku odcinków jestem kreowana na czarny charakter - napisała w story Wojciechowska. Zobacz także: "Top Model 11": Joanna Krupa przywróciła uczestniczkę do programu. To pierwszy raz w historii Michalina Wojciechowska z "Top Model" była rozżalona i zła, kiedy okazało się, że jako jedyna nie dostała żadnego pokazu po pierwszym dniu castingów do South African Fashion Week. Widzowie byli oburzeni, gdy pełna pretensji zaczęła wypowiadać się o Klaudii, wypominając jej wagę. Na jedną z uwag na temat wymiarów zareagowała także Ada, przypominając koleżance, że wcale nie maja od niej większych...