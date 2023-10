Dziś wieczorem okaże się, która z uczestniczek sięgnie po tytuł "Top Model" i wygra 11. edycję show. Klaudia Nieścior, Michalina Wojciechowska i Natalia Woś zmierzą się w ostatnim starciu na wybiegu już dziś o godz. 21:30 na antenie TVN. Widzowie mają już swoje faworytki. Jak wygląda typowanie w sieci? Czy przewidywania fanów się spełnią? Poznajcie szczegóły.

"Top Model 11": Kto wygra w finale? Michalina, Natalia czy Klaudia?

"Top Modell 11" dobiega końca. Podczas aktualnej edycji nie brakowało zwrotów akcji. Widzowie byli świadkami niejednej kłótni a także rodzącego się romansu pomiędzy Michaliną a Maćkiem. Jednak po wyjściu z domu modelek a przed wyjazdem na South Africa Fashion Week uczestnicy zweryfikowali swoje uczucia i oficjalnie ogłosili, że ich relacja to już przeszłość. Michalina Wojciechowska wywoływała spore kontrowersje w trakcie udziału show, a gdy okazało się, że to już koniec jej przygody, Joanna Krupa złamała regulamin i przywróciła uczestniczkę do "Top Model". Jurorka nie ukrywała, że Michalina jest jej faworytką do finału, jednak czy podobnie myślą widzowie? Zdania są podzielone:

- Michalina fav ???? ale nie ważne kto wygra, każda zasłużyła

- Oby Michalina ????

- Jak wygra Michalina to już za rok tego nie oglądam xD

Zdecydowana większość widzów "Top Model" uważa, że to Natalia Woś najbardziej zasłużyła na wygraną, ponieważ od początku programu charakteryzowała się pewnością siebie i wiedziała czego chce. Dowodem jej umiejętności były raz po raz wygrywane konkurencje. 17-letnia Natalia przeszła również długą drogę w "Top Model" i nie poddała się, gdy w 10. edycji odesłano ją do domu z bootcampu.

- Natalia udowodniła ze jest najlepsza , każde jej zadanie było wykonane na 5 + , włożyła tyle pracy i wykazała się dużym profesjonalizmem ???? Niech wygra najlepsza ! ????

- Powinna Natalia.

- Oby Natalia, jedyna która przez cały sezon trzymała równy, bardzo wysoki poziom. Na Klaudie ludzie będą głosować z litości i dlatego, ze jest miła a to nie o to chodzi. Dajcie ludzie w końcu wygrac komuś, kto naprawdę na to zasługuje, bo w poprzednich 3. edycjach żaden ze zwycięzców nie był najlepszy.

- Natalia, bez dwóch zdań powinna wygrać. Cały program należy do niej

Dużym poparciem widzów "Top Model" cieszy się również Klaudia, która dopiero podczas wyjazdu do Afryki na sto procent otworzyła się na karierę w modelingu. Zachwycając projektantów na Fashion Weeku nabrała pewności siebie, co do tego, że zasługuje na to, by zaistnieć w świecie mody.

- Chciałbym żeby wygrała @klaudianiescior Jest świetna. I jako modelka i jako osoba. BTW. Bardzo nie chciałbym żeby wygrała Natalia. Za pewna siebie i za bardzo wyniosła.

- Pod względem modelingowym powinna wygrać Natalia, lecz wygra pewnie Klaudia bo najbardziej polubili ją widzowie, aczkolwiek nie zdziwiłbym się gdyby wygrała Michalina wtedy tylko każdy utwierdziłby się w przekonaniu, że ten program to jedna wielka ustawka. ????

- Klaudia ❤️ ale Natalia tez jak najbardziej na to zasługuje ????????

- Oby Klaudia❤️

A wy za kogo trzymacie kciuki?

