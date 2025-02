Program "Gogglebox. Przed telewizorem" powraca z 22. sezonem i niespodziewaną zmianą – po 20 edycjach Radosław Popłonikowski ustępuje miejsca nowemu lektorowi, Michałowi Celedzie. Decyzja wywołała spore emocje wśród fanów programu, którzy od lat byli przyzwyczajeni do charakterystycznego głosu.

TTV postanowiło wprowadzić istotną zmianę w swoim flagowym programie. Od nowego sezonu głosem "Gogglebox. Przed telewizorem" będzie Michał Celeda, który zastąpił Radosława Popłonikowskiego. Michał Celeda to doświadczony lektor i dziennikarz, który przez lata pracował przy różnych projektach telewizyjnych. Mimo że dla widzów "Gogglebox" jest nową postacią, ma za sobą bogate doświadczenie w pracy z głosem.

Chcemy, aby nasz program był jak najbardziej atrakcyjny dla widzów i lubimy ich zaskakiwać. Rzeczywiście to duża zamiana — poprzedni głos towarzyszył nam przez 20 sezonów. Nowy lektor po takim czasie to naturalna rzecz. Rozmawialiśmy z Radkiem i powiedział, że będzie trzymał kciuki za swojego następcę. My też mu oczywiście kibicujemy i mamy nadzieję, że zostanie z nami przez kolejne 20 sezonów

powiedziała dla 'Faktu' Małgorzata Fulko, producentka liniowa programu 'Gogglebox. Przed telewizorem'.