Fani "Top Model" oburzeni decyzją jurorów. W programie doszło do spięcia

W ostatnim odcinku "Top Model" doszło do ogromnego zamieszania wokół jednej z uczestniczek. Emocje są już bardzo duże, ponieważ w walce o finał liczy się już tylko sześć osób. Castingi w Johannesburgu okazały się bardzo trudne dla Michaliny, która ostatecznie otrzymała najmniej propozycji od projektantów. Dziewczyna już żegnała się z programem, gdy nagle wkroczyła Joanna Krupa. Jej decyzja wywołała ostrą krytykę wśród internautów! "Top Model 11": Joanna Krupa przywróciła Michalinę. Internauci protestują! Po raz pierwszy w historii "Top Model" to Joanna Krupa przywróciła uczestniczkę do programu, nie pozwalając, by z produkcji odpadła Michalina. Jurorka nie ukrywała swojej sympatii do dziewczyny i zdradziła, że długo nie mogłaby zasnąć z myślą, że ta wróci do domu. Zobacz także: Anna Markowska potwierdza związek z Kubą Wojewódzkim. Zdradziła, jak zostali parą: "Przestraszyłam się" Choć ze strony Joanny Krupy padło wiele ładnych słów, internauci nie są zachwyceni decyzją jurorki. W mediach społecznościowych pojawiły się słowa krytyki. Fani zarzucają, że jurorzy nie powinni aż tak faworyzować uczestników. Ruch gwiazdy został odebrany jako niesprawiedliwy wobec pozostałych. Totalny cyrk! Jak czują się uczestnicy, którzy nie są faworytami żadnego z jury? Którzy muszą podwójnie ciężko pracować, żeby jakkolwiek ją zadowolić? Ponieważ za każde ich potknięcie będą wywalani z programu, tymczasem wystarczy być Michaliną, faworytką Krupy i sprawa załatwiona. Jeżeli Michalina mówi o jakiejkolwiek niesprawiedliwości, to największa nastała się właśnie tutaj — napisała internautka. Niektórzy stwierdzili, że decyzja Joanny Krupy niczego nie zmieni, ponieważ Michalina zdążyła zrazić do siebie widzów i nie otrzyma wielu głosów w finale programu. - Nawet...