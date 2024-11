Joanna Krupa robi karierę, ale to córka jest dla niej najważniejsza. Mimo że dziewczynka nie wychowuje się w pełnej rodzinie, to Joanna stara się, aby Asha była szczęśliwa i nie odczuła jakiegoś braku. A co z miłością Joanny Krupy? Kobieta postawiła sprawę jasno!

Mężczyzna mi nie jest potrzebny, jako wsparcie

Czy Joanna Krupa jest singielką?

Finał "Top Model" dobiegł końca, a w składzie jury nie mogło zabraknąć Joanny Krupy. Fani wskazują ją jako flagową postać tego show i produkcja angażuje modelkę w każdej kolejnej edycji. Dzięki karierze Joanna Krupa sporo czasu spędza w Polsce, ale na stałe razem z córką mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze rok temu pozostawała w związku małżeńskim z Douglasem Nunesem, jednak ich drogi się rozeszły i od tamtej pory serce Joanny jest wolne. Teraz w rozmowie z Party.pl kobieta zdradza, co jest tego przyczyną.

Jestem otwarta na miłość(...) Dla mnie, jak pomyślę, czy iść na randkę czy spędzić czas z córą, czy myśleć o następnym projekcie to nie mam motywacji. Musiałabym poznać kogoś, gdzie będę miała te motylki i będę czuła, że jest wart mojego czasu. Nie ma takiej osoby w moim życiu - wyjawiła Joanna Krupa.

Joanna Krupa wyjawiła również, że mężczyzna nie jest jej potrzebny, jako wsparcie, ponieważ ona ma swoją karierę i świetnie sobie radzi, jednak jest jeden aspekt, w którym modelka chciałaby, aby w jej życiu pojawił się ktoś godny uwagi. Jaki? Zobaczcie materiał wideo zamieszczony powyżej, aby dowiedzieć się więcej.

