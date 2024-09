Od początku trwania programu "Top Model" najbardziej wyczekiwanym odcinkiem są metamorfozy. Niemalże za każdym razem uczestnicy drżą o swoje fryzury, a finalnie w większości przypadków wyglądają dużo lepiej niż na początku. A jak było tym razem? Głos zabrali fani programu!

Fani "Top Model" grzmią po odcinku z metamorfozami

Program 'Top Model" od zawsze wzbudza skrajne emocje widzów. Po castingach zostali wyłonieni uczestnicy, którzy trafili prosto do domu modeli i modelek. W tym sezonie produkcja zrezygnowała z bootcampu, co niestety nie spodobało się widzom "Top Model". Uczestnicy tegorocznej edycji mają już za sobą pierwsze pokazy oraz sesję, po której jury pożegnało aż sześć osób! Jednak na ten odcinek fani programu zawsze czekają najbardziej! Metamorfozy uczestników wzbudzają skrajne emocje zarówno u modelek i modeli, jak i u widzów. Tak było również tym razem. Oczywiście, jak zwykle polały się łzy jednej z uczestniczek i tym razem była to Julia, czyli "złoty bilet" tegorocznej edycji. Okazało się, że kobieta nigdy nie farbowała włosów, więc był to dla niej szok:

Zależy mi, żeby wyjść z programu w takich włosach, żeby moje dziecko nie pomyślało, że jestem jakimś kosmitą - mówiła wzruszona Julia.

Bartosz Krupa

Okazało się, że Julii spodobała się jej przemiana. Jej lekko przyciemnione włosy dodały dużego uroku i całość prezentowała się doskonale. Niestety, kolejne uczestniczki były przerażone swoimi metamorfozami i zaczynały panikować. Na całe szczęście większość modeli była zadowolona ze swoich nowych fryzur i obyło się bez większych dramatów.

Kurde, fajnie, takie wyczesane. Widać refleksy i mi się podobają! - mówił jeden z mężczyzn.

Następnie przyszedł czas na włosy Mai, która była bardzo smutna, że jej kolor został bardzo rozjaśniony.

Jestem strasznie jasna. Nie jestem przekonana - mówiła smutna Maja.

Fani od razu rozpoczęli komentowanie przemian tegorocznych uczestników "Top Model". Okazuje się, że zdaniem wielu w tym roku nie było spektakularnych cięć czy zwariowanych kolorów. Fryzury były zrobione bardzo uważnie i ostrożnie, czyli zupełnie inaczej niż dotychczas, gdy te metamorfozy były naprawdę znaczące. Niektórzy jednak docenili fakt, że efekty przemian są naturalne:

Spektakularne ? W tym sezonie to było tylko mycie i czesanie. Żadnej spektakularnej metamorfozy

Dla mnie w tej edycji metamorfozy są słabe. Mało co zmienili. Dużej różnicy nie ma

Fajne te przemiany, delikatne, nie na siłę

Płacze i lamenty. Dziecinada. Nie było żadnych spektakularnych zmian! - rozpisują się fani.

Po metamorfozach uczestników przyszedł czas na zadania w parach i uczestnicy "Top Model" zapomnieli już, że nastały zmiany w ich wyglądzie i po prostu dobrze się bawili. Jak to zwykle bywa w programie 'Top Model" na koniec odcinka odbył się panel, w którym jurorzy mogli wyrazić swoje opinie na temat zachowania i postępów danego uczestnika. Ostatecznie z show pożegnało się aż 5 osób!

A Wam, jak podobał się najnowszy odcinek "Top Model"? Zgadzacie się z werdyktem jury?

