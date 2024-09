Za nami drugi odcinek 13. edycji „Top Model”. Jury wyłoniło osobę, której wręczyło złoty bilety podczas emocjonującego castingu. Jednak nie jest to jedyny temat dyskusji wśród widzów po emisji show. Internauci komentują zachowanie jurorów wobec innego uczestnika. Fani w ostrych słowach oceniają decyzję Joanny Krupy i reszty.

Piotr Koprowski zachwycił widzów "Top Model". Jurorzy nie byli pewni

W drugim odcinku złoty medal 13. edycji „Top Model” wręczono Julii Knach. Uczestniczka rozkochała w sobie wszystkich jurorów. Dziewczyna oczarowała ich nie tylko urodą, ale i charyzmą. Dzięki temu wyróżnieniu od razu udała się do domu modelek i modeli.

Ale emocje wywołała też inna sytuacja. Chodzi o Patryka Koprowskiego, młodego chłopaka o romskich korzeniach. Pochodzący z Krakowa uczestnik, który na co dzień studiuje w Amsterdamie i próbuje sił w modelingu, przekonał do siebie widzów, jednak jurorzy do ostatniej chwili wahali się co do jego kandydatury. Internauci wyrazili swoje niezadowolenie w komentarzach.

Bardzo niefajnie go potraktowali…

Mnie dziwi, że przychodzi zgarbiona dziewczyna i są na „tak”, a wchodzi chłopak, który jest jakiś i ma określony styl i musi się wykazać.

Najlepszy! Potraktowaliście go nie fair!

Ma bardzo ładną urodę, oryginalnie się ubiera, bardzo ładny i wrażliwy chłopak.

Okropnie go potraktowało jury, masakra. Współczuję.

Dziś najlepszy!

A co wy sądzicie o tym uczestniku?

