"Top Model 11": Adriana pierwszy raz tak szczerze o zmianie płci i rodzinie. "Nie było za ciekawie..."

Finał 11 edycji "Top Model" coraz bliżej, a w programie została zaledwie garstka najlepszych uczestników. Jedną z ulubienic widzów zdecydowanie jest Adriana. Transpłciowa makijażystka, która w końcu postanowiła zawalczyć o swoje marzenia ma prawdziwy talent, a udział w show okazał się dla niej niezwykle przełomowym momentem. Adriana Hyzopska podzieliła się z widzami poruszającą historią, ale ma też dobre wieści! O co chodzi?

Kiedy w drugim odcinku 11 edycji "Top Model" przed jurorami stanęła Adriana, eksperci byli oczarowani jej pozytywną energią i pewnością siebie i jak widać, przeczucie ich nie myliło. Transpłciowa uczestniczka, która właśnie przechodzi tranzycję, z odcinka na odcinek dosłownie rozkwita i zbiera masę komplementów. Jak się okazuje, program "Top Model" wiele zmienił nie tylko w jej życiu, ale również w życiu jej rodziny.

- Bardzo dużo dostaję wiadomości o tym, że ludzie się cieszą, że oglądają mnie, że czują pozytywną energię ode mnie. Oni powiedzieli, że od razu im się jakoś uśmiech na twarzy pojawia. Mama to wiadomo, ona na każdym odcinku beczy i mówi, że super. Mega jest dumna i tata też. Zobaczył, że jest super i on też zmienił podejście. No bo nie było za ciekawie - mówiła wzruszona.

Zobacz także: "Top Model 11": Michalina i Maciej są razem po programie? Zabrali głos

Adriana z trudem powstrzymywała łzy. Uczestniczka już wcześniej podkreśliła, że kiedy otworzyła się przed swoimi rodzicami, podejście taty wcale nie było najłatwiejsze. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że sytuacja się zmieniła.

- Mój tata chyba bał się najbardziej reakcji ludzi, może tego, co powie rodzina, znajomi - pomimo tego, że wiedzieli. Mówił, że nie będzie oglądał, ale siedzi w telefonie i tak robi - zaśmiała się, pokazując gest podglądania - On jest taki twardy i w ogóle, ale przez to, że on się boi, że mi się może krzywda stać. Nie chcę sprawiać przykrości osobom, które kocham. No bo pomimo tego, że sprawiałam tę przykrość, nie wiedziałam o tym i nie mając na to wpływu. A że to się zmienia to jest super. Podnosi to tak na duchu. Mam od nich takie wsparcie - wyznała Adriana.