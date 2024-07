Anna Markowska zyskała rozpoznawalność dzięki swojemu udziałowi w "Top Model". Od jakiegoś czasu spekulowano, że modelka jest związana z Kubą Wojewódzkim. Ze strony dziennikarza, który mocno chroni swoją prywatność, trudno było się spodziewać jakichkolwiek deklaracji. Jednak niespodziewanie głos na temat związku z gwiazdorem TVN zabrała sama Markowska. W rozmowie z Pomponikiem ujawniła, jak doszło do nawiązania kontaktu. Wyznała także, że początkowo była przestraszona.

Anna Markowska potwierdziła związek z Kubą Wojewódzkim. Nie odpisywała mu przez pół roku

Kuba Wojewódzki o swoim życiu uczuciowym opowiada niewiele, jednak od pewnego czasu w jego mediach społecznościowych pojawiały się zdjęcia tajemniczej brunetki. Dziennikarz konsekwentnie unikał oświadczeń o tym, kim jest osoba, z którą spędza czas. To z kolei prowadziło do dyskusji wśród internautów czy aby na pewno jest to jego partnerka, czy też fotki są kolejną prowokacją "Króla TVN". Potem pojawiły się doniesienia, że kobietą ze zdjęć jest znana z "Top model" Anna Markowska. Niespodziewanie modelka rozwiała wszelkie wątpliwości na ten temat. W krótkiej wypowiedzi dla Pomponik.pl opisała kulisy znajomości z popularnym dziennikarzem.

Jak ujawniła Markowska, znajomość z Kubą Wojewódzkim zaczęła się od współpracy na płaszczyźnie zawodowej. Ona jednak była tym tak bardzo przestraszona, że kiedy dziennikarz się z nią skontaktował, nie odpisywała mu przez pół roku.

- W skrócie mówiąc, Kuba odezwał się do mnie, kiedy mieliśmy mieć wspólną współpracę. Ale tak się wstydziłam i przestraszyłam wielkiego świata, że nie odpisałam mu przez kolejne pół roku. No i później tak jakoś szczęśliwie się spotkaliśmy i zaczęliśmy fajnie czuć się w swoim towarzystwie, a później weszliśmy w związek - zdradziła Anna Markowska w rozmowie z Pomponikiem.

Skoro już modelka otwarcie przyznała, że ona i Wojewódzki są parą, padły pytania o to, czy ukochany zaprosi ją do swojego show. Anna Markowska jednak nie widzi w sobie gwiazdy, która może zainteresować widzów TVN i póki co na kanapę w programie Wojewódzkiego się nie wybiera.

- Chyba, że wydam książkę, będę reżyserką albo coś spektakularnego się w moim życiu pojawi. Na razie jestem skromną modelką, która sobie pracuje, chce się rozwijać. Mam jakieś tam swoje pomysły, swoje projekty, ale myślę, że na kanapę do Kuby jeszcze nie - wyjaśniła Markowska.

A co z zaręczynami?

No ja się nie będę oświadczać Kubie, także to jest pytanie do Kuby. Jesteśmy razem, kochamy się, mam nadzieję, że będzie wszystko ok i będziemy się rozwijać.

Kim jest Anna Markowska, partnerka Kuby Wojewódzkiego?

Już od kilku miesięcy Kuba Wojewódzki nie ukrywał, że jest w związku. Tajemnicą było, kim jest jego nowa partnerka. Teraz wiadomo już, że jest to Anna Markowska - 27-letnia modelka, która dużą sympatię i rozpoznawalność zyskała dzięki udziałowi w 7. edycji "Top Model". To tam opowiedziała trudną historie o swoich zmaganiach z nowotworem złośliwym, na który zachorowała lata temu. Na szczęście pokonała chorobą, a dzięki leczeniu i rehabilitacji wróciła do normalnego funkcjonowania.

Choć dotarła do finału "Top Model", to jednak programu nie wygrała. Mimo wszystko udało się jej zaistnieć w mediach, dzięki czemu teraz dobrze radzi sobie jako influencerka i rozwija karierę w modelingu.

Kuba Wojewódzki i Anna Markowska pasują do siebie?

