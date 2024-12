Program „Żona dla Polaka” swój wielki debiut będzie miał na antenie TVP1 już 5 stycznia. Widzowie, którzy zasiądą przed telewizorami o 20.00 zobaczą pierwszy odcinek randkowego programu, który ma szansę powtórzyć sukces hitu TVP - "Rolnik szuka żony". Tym razem akcja programu będzie toczyła się w Chicago, gdzie mieszka najwięcej Polonii, a uczestnicy zaproszą wybrane kandydatki z Polski do swoich domów w USA, gdzie będą mieli okazję się poznać. Oprócz randek w programie "Żona dla Polaka" nie zabraknie emocji, a uczestnicy na każdym kroku będą podkreślali, jak ważna w ich życiu jest polska kultura i tradycja. A kim są uczestnicy pierwszej edycji "Żona dla Polaka"?

Reklama

Uczestnicy programu "Żona dla Polaka"

Telewizja Polska zdecydowała się wystartować z nowym randkowym show po wielkim sukcesie programu "Rolnik szuka żony" czy "Sanatorium miłość". Tym razem na antenie telewizyjnej Jedynki już od 5 stycznia widzowie będą mogli oglądać format, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Tym razem to Polacy, mieszkający w Chicago szukają miłości, ale poza granicami USA! Uczestniczki, które odpowiedziały na wizytówki mężczyzn muszą chcieć zrobić rewolucję w swoim życiu i być gotowe na to, aby zamieszkać w USA. Mężczyźni po zapoznaniu się z kandydatkami będą mieli okazję zaprosić kilka z nich do swoich domów.

Będzie to okazja, żeby zobaczyć, jak żyją bohaterowie, skonfrontować się z ich rodzinami oraz przyjaciółmi, a przede wszystkim, przeżyć z kandydatami mnóstwo romantycznych przygód czytamy w komunikacie prasowym.

Po wspólnie spędzonym czasie i możliwości bliższego poznania się uczestnicy zdecydują, którą z kobiet odwiedzą w Polsce. W finale programu "Żona dla Polaka" uczestnicy i ich wybranki spotkają się z prowadzącym, którym został Kacper Kuszewski. Ta formuła jest doskonale znana widzom programu "Rolnik szuka żony". A teraz poznajcie wszystkich uczestników!

Kim jest Łukasz z programu "Żona dla Polaka"?

Łukasz pochodzi z Nowego Sącza. W Chicago mieszka od 2013 roku, a do USA wyjechał po tym, jak wygrał wizową kartę i tak zaczęła się jego historia ze Stanami Zjednoczonymi. Z zawodu jest agentem ubezpieczeniowym i pracuje dla dużej amerykańskiej firmy. Sam siebie określa jako człowieka mocno stąpającego po ziemi. Interesuje się polityką, lubi słuchać podcastów. Obecnie 35-latek mieszka w Chicago, ale często bywa w Polsce, gdzie ma swój wymarzony dom wybudowany dwa lata temu. W Chicago mieszka razem z siostrą i jej małym synkiem, jednak teraz sam chciałby już założyć rodzinę i w swojej wizytówce mówił wprost, że marzy o tym, żeby mieć żonę i chociaż jedno „dzieciątko”.

Facebook @Bądźmy Razem. TVP

Kim jest Mateusz z programu "Żona dla Polaka"?

Mateusz ma 24 lata i jest najmłodszym uczestnikiem pierwszej edycji "Żona dla Polaka". Jego rodzice wyemigrowali do Chicago z Tarnowa przed jego narodzinami. To właśnie w Stanach Zjednoczonych stworzyli dom dla Mateusza i jego siostry Mai. Dla jego rodziny więzi są bardzo ważne i nie ukrywają, że wyjątkowo cenią sobie wspólnie spędzony czas. Mateusz zawodowo jest strażakiem, a w wolnym czasie poświęca się motoryzacji. Tą pasję dzieli wspólnie z tatą, z którym ma doskonały kontakt.

W programie Mateusz zaprosił do swojego domu cztery dziewczyny, które wyróżniają się poczuciem humoru i kreatywnością.

Facebook @Bądźmy Razem. TVP

Kim jest Mariusz z programu "Żona dla Polaka"?

Mariusz ma 49 lat i mówi wprost: "czuję się wspaniale w swoim wieku". W Stanach Zjednoczonych mieszka od 1994 roku i obecnie zawodowo zajmuje się nieruchomościami, a z zawodu jest finansistą. 49-latek mieszka w Chicago, ale równie często bywa w Miami. Mariusz nie ukrywa, że jest bardzo towarzyską osobą, a przyjaciele zawsze mogą na nim polegać. Mężczyzna szuka partnerki, z którą mógłby "tańczyć całą noc, cały dzień i resztę mojego życia".

W związku musi być passion, bez passion życie staje się monotonne dodaje Mariusz.

49-letni uczestnik chce znaleźć partnerkę, która będzie podzielała jego podejście do życia, bo sam jest nieco ekscentryczny, ale marzy o stabilizacji. Co ciekawe Mariusz podkreśla, że jest niepoprawnym romantykiem:

Jestem jednym z najbardziej romantycznych gości, jakich znam. Jestem totalnie 'starej daty': całuję w rękę, otwieram drzwi. Zawsze się śmieje, że powinienem się urodzić w latach 20. mówił wprost Mariusz w swojej wizytówce.

W programie "Żona dla Polaka" uczestnik zaprosi do swojego domu pięć kobiet, a każda z nich będzie wyróżniała się innym charakterem. Mariusz liczy na to, że zarówno dla niego, jak i dla zaproszonych kobiet będzie to wielka przygoda, która ostatecznie pozwoli mu znaleźć drugą połówkę.

Facebook @Bądźmy Razem. TVP

Kim jest Sebastian z programu "Żona dla Polaka"?

Sebastian to 31-letni mieszkaniec przedmieść Chicago. Urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale jego rodzina ma bardzo silne więzi z Polską i często bywa w kraju, gdzie opiekują się babcią, mieszkająca w Tarnowie. Zawodowo Sebastian jest kierownikiem projektu w branży IT, a jego wolny czas zajmują właśnie: komputery, programowanie, muzyka i sporty. Sam tak o sobie mówi:

Ja jestem taki człowiek, który nie może siedzieć w miejscu. To jest dla mnie najgorsza kara, jaka jest możliwa. wyznał Sebastian

Uczestnik nie ukrywa, że na taką prawdziwą miłość nadal czeka i uważa, że to jest właśnie ten czas, aby na stabilizację:

Chciałbym mieć dzieci, tyle, żeby nie zbankrutować. (...) Chciałbym mieć żonę, która ma podobne cele, jest zmotywowana, dba o siebie dodał 31-latek z Chicago.

A jaki jest Sebastian? Mężczyzna ceni sobie porządek i nie ukrywa, że lubi mieć wszystko pod kontrolą. Ważne jest dla niego planowanie, co jest kluczowe w jego pracy zawodowej. Kobiety, które zdecydował się zaprosić do swojego domu podobnie jak on cenią sobie uczciwość i... porządek.

Reklama

Zobacz także: Uczestnik programu "Polak szuka żony" mieszka w pałacu niczym Stanisław z "Rolnika"