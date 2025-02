Program"Żona dla Polaka" w ekspresowym tempie zbliża się do finału, a wszystko za sprawą tego, że od jakiegoś czasu w niedzielne wieczory są emitowane aż dwa odcinki reality show. Widzowie z niecierpliwością czekają na ostateczne decyzje uczestników dotyczące ich związków. Komu udało się stworzyć stałą relację? Kacper Kuszewski zdradził co nieco na temat finału, który odbędzie się 23 lutego o godzinie 20.20 i 21.20. Ale zaskoczenie!

Wiemy, kiedy finał programu "Żona dla Polaka"

"Żona dla Polaka" to reality show emitowany na antenie TVP1 od stycznia 2025 roku. Jego głównymi bohaterami jest czterech kawalerów polskiego pochodzenia mieszkających w Chicago: Mariusz, Mateusz, Sebastian i Łukasz. Mężczyźni ci postanawiają poszukać miłości w Polsce, kraju swoich przodków, i zaprosili wybrane kandydatki do Stanów Zjednoczonych. Program ukazywał ich wspólne życie, randki oraz próby budowania relacji, a także przedstawia codzienność Polonii w USA. W miarę rozwoju znajomości, uczestnicy decydują się na podróż do Polski, aby poznać rodziny swoich wybranek. Narratorem programu jest aktor Kacper Kuszewski, który poprowadzi finałowy odcinek.

A kiedy finał programu "Żona dla Polaka"? Ostatnie dwa odcinki „Żony dla Polaka” Telewizja Polska wyemituje w niedzielę 23 lutego o godz. 20:20 i 21:20. Widzowie, którzy nie będą mogli w tym czasie zasiąść przed telewizorami mogą obejrzeć powtórki online na platformie VOD.

Co się wydarzy w finałowym odcinku "Żony dla Polaka"?

Finał "Żona dla Polaka" zostanie wyemitowany już 23 lutego, a w sieci pojawił się już zwiastun odcinka i wygląda na to, że nie wszystkim udało się stworzyć relację po programie. Po tym, jak Mateusz zorganizował elegancką kolację, podczas której wybrał Nicolę na swoją partnerkę, żegnając się z Patrycją, teraz odwiedził Polskę. Z kolei Łukasz pożegnał się z Moniką, uznając, że ich relacja jest bardziej przyjacielska. Choć wyznał zainteresowanie Igą, ona zdecydowała się opuścić program. Obecnie Łukasz kontynuuje znajomość z Pauliną, mimo że jego uczucia są niejednoznaczne. Tymczasem Mariusz nie pokazał, żeby był bardziej zainteresowany którąś z kandydatek.

W finale prowadzący "Żona dla Polaka" zdradził, że między jedną z par nie ma uczucia. Chodzi o Mariusza czy Łukasza?

Między Wam miłość się nie wydarzyła - powiedział wprost Kacper Kuszewski

Z kolei Sebastian pozostał w programie z Andżeliką, po wcześniejszym odejściu Agaty i Sandry. Jednak ich relacja wydaje się być pełna napięć i niepewności, choć mężczyzna powoli zabiega o swoją wybrankę, a podczas ich randki w Polsce padło nawet pytanie o ślub:

Chcesz cywilny czy w kościele? - zapytała Andżelika

Widzowie oceniają program "Żona dla Polaka"

Program "Żona dla Polaka" zadebiutował na antenie TVP1 5 stycznia 2025 roku, przyciągając przed telewizory średnio 1,11 miliona widzów podczas premierowego odcinka. Drugi odcinek utrzymał tę samą liczbę odbiorców, natomiast trzeci zgromadził 929 tysięcy widzów. Program osiągnął 8,4% udziału w rynku, co pozwoliło TVP1 objąć pozycję lidera w swoim paśmie emisji. Widzowie nie ukrywają, że polubili ten format:

Łukasz i Mateusz oboje przesympatyczni dobre wybory. Życzę szczęścia. Trzymam kciuki

Uważam, że format ten miał naśladować popularny program 'Rolnik szuka żony', jednak efekt końcowy pozostawia wiele do życzenia. Odnoszę wrażenie, że uczestniczki zgłosiły się do programu głównie z chęci wyjazdu do USA, a nie z prawdziwego pragnienia znalezienia miłości

Będziecie oglądać finał pierwszego sezonu "Żona dla Polaka"?

