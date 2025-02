Mateusz, jest zdecydowanie najsympatyczniejszym uczestnikiem 1. edycji "Żona dla Polaka". 24-latek pokazał się od jak najlepszej strony i błyskawicznie zdobył serca widzów. Jest szczery, faktycznie szuka swojej drugiej połówki i bardzo dbał o kandydatki, które zaprosił do swojego domu. Teraz to on odwiedził Nikolę. Jak czuł się w Polsce? Zobaczcie!

Mateusz z "Żona dla Polaka" przyleciał poznać rodzinę Nikoli

W ostatnich odcinkach programu "Żona dla Polaka" uczestnik Mateusz, 24-letni strażak z Chicago, dokonał ostatecznego wyboru i zdecydował się kontynuować znajomość z Nikolą. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje wśród widzów. Na specjalnie zorganizowane spotkanie Mateusz zaprosił dwie kandydatki: Nicolę i Patrycję. Obie otrzymały od niego wieczorowe suknie i zostały przewiezione limuzyną na uroczystą kolację. W trakcie tego wydarzenia Mateusz ogłosił swój wybór, ostatecznie decydując się kontynuować relację z Nikolą, co wywołało spore zaskoczenie wśród internautów.

Teraz przyszedł czas na wizytę Mateusza w Polsce, gdzie odwiedził Nikolę w jej rodzinnym mieście. 24-latek nie ukrywał, że jeszcze nigdy nie był w Polsce jesienią i wyraźnie widać, że spodobały mu się romantyczne spacery z wybranką. Para nie szczędziła sobie czułości i kilka razy zostali przyłapani na pocałunkach. W ten sposób potwierdzili, że ostatecznie są parą?

Nigdy nie byłem w Polsce w czasie jesieni przyznał Mateusz i oczarowany spoglądał na Nikolę

Widzowie o relacji Mateusza i Nikoli z "Żona dla Polaka"

Reakcje widzów dotyczące relacji Mateusza i Nikoli z "Żony dla Polaka" są podzielone. Niektórzy kibicują nowo powstałej parze, uważając, że Nicola jest otwartą i energiczną osobą, która dobrze wpasuje się w życie w USA. Inni jednak wyrażają sceptycyzm, sugerując, że jej zachowanie jest zbyt dziecinne i może nie wróżyć trwałego związku. Wiele osób podejrzewało, że Mateusz wybierze Patrycję, bo to o niej mówił wprost, że zabrałby ją ze sobą na bezludną wyspę.

Mateusz i Nikola najbardziej pokazali miłość. Powiedzmy!

Najbardziej z klasą wyszedł Mateusz brawo za męskość ktora pokazałeś!

Mateusz najlepiej to rozegrał tylko, że miłości też krzty tu nie widziałam. Raczej ogromną determinację Nicoli, i się udało

Mateusz i Nikola potwierdzą swój związek w finale "Żona dla Polaka"?

Widzowie programu "Żona dla Polaka" z niecierpliwością czekają na finał pierwszego sezonu i są ciekawi, czy któremuś z uczestników udało się znaleźć miłość. Na ten moment na najlepszej drodze do stworzenia związku są bez wątpienia Mateusz i Nikola. To być może oni ogłoszą, że są razem po programie. Spore szanse internauci widzą też u Sebastiana, który jest mocno zdystansowany do kobiet, ale być może Andżelice uda się pokonać jego nieśmiałość. Najwięcej emocji w programie "Żona dla Polaka" budzi Mariusz. Internauci uważają, że wcale nie szuka miłości.

Jesteście ciekawi, co wydarzy się w finale "Żona dla Polaka"?

