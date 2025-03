Po sukcesach programów "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", Telewizja Polska postanowiła stworzyć nowy format - "Żona dla Polaka". Reality show opowiada historię Polaków mieszkających za granicą, którzy pragną znaleźć miłość. Jedną z uczestniczek miłosnego show była Sandra, która walczyła o serce Sebastiana. Choć nie udało im się stworzyć trwałej relacji, to po powrocie do Polski uczestniczka odnalazła miłość. A to dopiero początek jej nowego rozdziału! Teraz Sandra podzieliła się kolejną radosną nowiną.

Reklama

Nowy związek to dopiero początek. Sandra z "Żony dla Polaka" przekazała radosne wieści

Sandra, jedna z uczestniczek programu "Żona dla Polaka", po zakończeniu swojej przygody w show całkowicie odmieniła swoje życie. Choć nie udało jej się znaleźć miłości w programie, po powrocie do Polski wszystko się zmieniło - teraz jest w szczęśliwym związku i chętnie dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych.

Typowo! Szukałam męża w Ameryce, a miłość była tuż pod moim nosem - oznajmiła ostatnio Sandra, publikując zdjęcie ze swoim partnerem.

Sandra postanowiła podzielić się z obserwatorami kolejną radosną nowiną. Opublikowała zdjęcie i przekazała:

A już niedługo rodzinka się powiększy - napisała publikując zdjęcie swojego nowego pupila.

Okazało się, że nowym członkiem jej rodziny jest kot, któremu zdecydowała się dać na imię Ludwik.

Andżelika i Sebastian z "Żona dla Polaka" są parą?

W programie "Żona dla Polaka" Sebastian miał okazję bliżej poznać trzy kandydatki: Andżelikę, Sandrę i Agatę. Na początku wydawało się, że nie ma jednej faworytki, jednak wszystko zmieniło się podczas jego randki z Sandrą. Sebastian nie ukrywał, że to właśnie ona skradła jego serce. Ich bliska relacja nie umknęła uwadze Andżeliki, która liczyła na to, że to z nią uczestnik hitu TVP zdecyduje się stworzyć przyszłość. Jej niepokój narastał, gdy zauważyła, jak dobrze Sebastian dogaduje się z Sandrą.

Niektórych rzeczy dowiedziałam się dopiero podczas oglądania programu. Być może Sebastian nie chciał mnie zranić, ale nie powiedział mi, że czuje coś do Sandry. - wyznała Andżelika po emisji show.

Z czasem jednak Andżelika zaczęła dostrzegać różnice między nimi. W finałowym odcinku przyznała, że Sebastian okazał się inny, niż początkowo się prezentował. Zauważyła, że brakuje mu inicjatywy i otwartości, co wpłynęło na jej decyzję o zakończeniu tej relacji. Podczas jednego z Q&A, Andżelika potwierdziła, że nie utrzymuje kontaktu z Sebastianem i nie planuje kontynuować tej znajomości nawet na stopie koleżeńskiej.

Zobacz także:

Reklama