Ale wieści! Po sukcesie pierwszego sezonu, TVP1 szykuje kontynuację emocjonującego reality-show, które podbiło serca widzów. „Żony dla Polaka” powraca z nową edycją, a Telewizja Polska już teraz zaprasza do udziału w castingu. Poszukiwani są single i singielki polskiego pochodzenia, mieszkający za granicą, którzy pragną odnaleźć prawdziwą miłość na całe życie. Nowy sezon to kolejna szansa na romantyczne spotkania, zderzenia kultur i niezapomniane historie serc!

Rusza casting do 2. sezonu „Żony dla Polaka”

Program „Żony dla Polaka” to produkcja TVP1 oparta na formacie „Origins of Love” z katalogu Banijay. Jego bohaterami są single i singielki polskiego pochodzenia, mieszkający poza granicami kraju, którzy pragną odnaleźć miłość w Stanach Zjednoczonych. Formuła programu łączy w sobie elementy kulturowe, rodzinne i emocjonalne, tworząc pełen wzruszeń i autentycznych historii reality-show.

Właśnie ogłoszono, że TVP1 oficjalnie rozpoczęła przygotowania do nowej edycji programu i uruchomiła nabór do drugiego sezonu. Producenci szukają uczestników, którzy mieszkają za granicą, ale mają polskie korzenie i marzą o związku z osobą z Polski. Program daje im szansę na poznanie kogoś wyjątkowego i przeżycie romantycznej przygody:

Jeśli mieszkasz na stałe w Kanadzie, w rejonie Toronto, i marzysz o stworzeniu romantycznej relacji z kimś z Polski – zgłoś się już teraz! To może być pierwszy krok ku niezapomnianej przygodzie, a może nawet początek prawdziwej miłości - czytamy na stronie produkcji.

Finał pełen emocji – kto naprawdę odnalazł miłość w "Żonie dla Polaka"?

Pierwszy sezon programu „Żona dla Polaka” zakończył się odcinkiem emitowanym 23 lutego. To właśnie wtedy widzowie Jedynki mogli zobaczyć, które relacje przetrwały próbę czasu i odległości. Spośród wszystkich uczestników, tylko Mariusz i Joanna zdecydowali się kontynuować znajomość. Mimo różnic i licznych nieporozumień, para spędziła romantyczną noc tuż przed wylotem do Polski, a Mariusz – klęcząc przed Joanną – wręczył jej zawieszkę w kształcie palmy i zaprosił do Miami. Joanna przyjęła gest z dystansem, ale ostatecznie odwiedziła go w Stanach Zjednoczonych. Niestety, szybko okazało się, że Asia i Mariusz z "Żony dla Polaka" nie są razem.

Z kolei Mateusz, który przyleciał z mamą do Nikoli do Częstochowy, nie znalazł wspólnego języka z dziewczyną. Choć na początku zapowiadało się na głębszą relację, Nikola przyznała, że Mateusz był „trochę nudny”, co przekreśliło ich szanse na związek. Sebastian i Andżelika również nie stworzyli relacji – kobieta poczuła się rozczarowana jego zamkniętą postawą, która odbiegała od jej wyobrażeń.

Łukasz natomiast zakończył udział w programie bez partnerki. Po szczerej rozmowie z Pauliną, oboje stwierdzili, że nie pasują do siebie. Łukasz powrócił do Polski, by „wyciszyć się” i jak sam przyznał – choć nie znalazł miłości, wiele się o sobie dowiedział.

