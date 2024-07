Telewizja Polska po ogromnym sukcesie programu "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na realizację kolejnego podobnego projektu. Tym razem to Polacy mieszkający w Chicago będą szukali swojej drugiej połówki w randkowym programie "Polak szuka żony. Origins of love". Już znamy pierwszego uczestnika. To 24-letni Mateusz. Zobaczcie, jak wygląda jego dom...

Oto pierwszy uczestnik programu "Polak szuka żony"

W nowym programie "Origins of love. Polak szuka żony" czwórka mężczyzn mieszkających w Stanach Zjednoczonych będzie poszukiwała miłości w nowym formacie TVP. Na stronie producenta programu Endemol Shine Polska można przeczytać, że w castingu poszukiwane są kobiety, które do tej pory nie znalazły miłości w Polsce, ale są otwarte, aby szukać jej poza granicami kraju.

Nasza kolejna produkcja to 'Origins of love. Polak szuka żony', którą przygotowujemy dla TVP!W programie poznajemy czwórkę kawalerów polskiego pochodzenia, którzy mieszkają w Chicago. Każdego z bohaterów łączą marzenia o wielkiej, prawdziwej miłości oraz silna więź i tęsknota za Polską. Pierwszym z nich jest Mateusz, który na co dzień jest strażakiem! czytamy na Facebooku produkcji programu

Facebook @Endemol Shine Polska

Produkcja ujawniła już pierwszego kandydata, do którego można wysyłać zgłoszenia i okazał się nim 24-letni strażak, który od urodzenia mieszka w Chicago. Mateusz Gumularz w kilku słowach opowiedział o sobie i nie ukrywa, że lubi aktywny i "zabawowy" styl życia. Uczestnik mieszka w dużym domu, a w garażu zobaczymy m.in. sportowe auto.

Nazywam się Mateusz. Mam 24 lata. Urodziłem się tutaj w Chicago, a rodzina w Tarnowie w Polsce. Jestem skromy, godny zaufania, zmotywowany, oddany. Pracuję jako strażak. Prowadzę zabawowy styl życia. wyznał pierwszy uczestnik

Facebook @Endemol Shine Polska

A kogo szuka 24-latek w programie "Polak szuka żony"? Okazuje się, że dla Mateusza ważne jest, aby kobieta była naturalna i odważna. Sądzicie, że pobije rekord zgłoszeń?

Naturalna, piękna twarz i odważna - wyznał Mateusz, a jego siostra Maja dodała: Żeby tylko mama ją lubiła.