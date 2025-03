Joanna z "Żona dla Polaka" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytanie o swoje zachowanie w programie. Pod koniec pierwszej edycji randkowego show widzowie gorzko podsumowali kandydatkę Mariusza. Fani zwrócili uwagę, że Joanna wygląda na obrażoną i nie angażuje się w poznawanie Mariusza. Teraz zdradziła, że w czasie, gdy była w Chicago, w Polsce wydarzyło się coś, co mocno na nią wpłynęło.

Joanna była jedną z kandydatek Mariusza z "Żona dla Polaka". Uczestnik randkowego show już od lat mieszka w Chicago, a teraz przed kamerami szukał miłości. Do USA zaprosił kilka zainteresowanych nim Polek. Wśród kandydatek znalazła się Joanna, 39-letnia przedstawicielka handlowa z Lublina. Niestety, widzowie niezbyt pozytywnie komentowali jej zachowanie w programie.

Joanna nie ukrywa, że spadł na nią ogromny hejt za jej zachowanie w programie "Żona dla Polaka". Uczestniczka programu Telewizyjnej Jedynki podczas relacji na InstaStories zareagowała na pytania internautów i ujawniła, dlaczego nie była wiecznie uśmiechnięta i świetnym humorze podczas nagrań. Okazuje się, że kiedy wyjechała do USA zmarła jej ukochana babcia.

Wielki hejt spotyka mnie za moje naburmuszenie, owszem jestem charakterna, ale miałam również swoje powody do smutku. Nie należę do tego typu osób, nawet jak sam Mariusz wspomniał nie opowiadam wiele o rodzinie, jednak ogrom nienawistnych komentarzy, niejako zmusza mnie do odpowiedzi. Ten kto nie przeżył żałoby nie zrozumie, kiedy byłam w programie zmarła mi Babcia, a że mamę staciłam w młodym wieku, a po drodze straciłam inne bliskie mi osoby, Babcia była ostoją i fundamentem rodziny

odpowiedziała Joanna.